Giornata mondiale dell’Alzheimer: incontro a San Severino per “Caffè Sorriso”

L’iniziativa “Caffè Sorriso” apre ufficialmente le porte alle comunità dell’entroterra con un primo ciclo di tre incontri dedicati alla socialità, all’inclusione e alla conoscenza del servizio. L’iniziativa è promossa da Cambiamenti impresa sociale e Afam Alzheimer uniti Marche, in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 17 presso l’Unione montana nell’ambito della progettualità Leps – Servizi sociali di sollievo (Fna annualità 2022-2023-2024).

Il “Caffè Sorriso” è uno spazio accogliente ed informale rivolto alle persone anziane, a chi vive situazioni di fragilità cognitiva e ai loro familiari. Un luogo pensato per contrastare la solitudine, condividere esperienze e prendere parte ad attività mirate di stimolazione cognitiva, musica, ricordi e memoria autobiografica, oltre a momenti dedicati all’informazione e al confronto riservati ai caregivers.

I tre appuntamenti, previsti per il mese di settembre, rappresentano una prima occasione conoscitiva per far scoprire da vicino la vita del servizio.

Lunedì 21 settembre, dalle ore 17 alle 19, in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, appuntamento presso il Centro per la famiglia e la persona “Tutti al centro” in via Salimbeni a San Severino. Il pomeriggio vedrà attività di allenamento della memoria, giochi cognitivi e uno spazio informativo per i familiari ed un momento di condivisione finale.

Mercoledì 23 settembre, sempre dalle 17 alle 19, a Castleraimondo presso il Centro polifunzionale “Oreste Marchionni” (ex asilo nido), in via Loreto, incontro dal titolo: “Il Caffè si fa insieme!”, un appuntamento incentrato sulla musica, sul canto, sul ritmo e sui ricordi condivisi.

Venerdì 25 settembre, dalle 17 alle 19, a Matelica presso il Centro per la famiglia e la persona a Palazzo dei Filippini, via Oberdan, “Un Caffè per la Comunità”, con stimoli legati alla memoria autobiografica attraverso racconti, vecchie fotografie e oggetti del passato.

I tre eventi di settembre segneranno soltanto l’inizio del percorso: da qui a dicembre il programma proseguirà con ulteriori 14 appuntamenti, garantendo continuità e un punto di riferimento stabile sul territorio per gli anziani, i soggetti fragili e le loro famiglie.

Per informazioni e adesioni: Ats 17 staffats17@umpotenzaesino.it – telefono 0733 637245

Cambiamenti impresa sociale: cambiamenti.impresasociale@gmail.com – telefono 351 7371297