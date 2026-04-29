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La foto dio rito con la torta
La foto di rito con la torta

Alla “Lucciola” la festa per i cento anni di Maria Carletti con il sindaco Rosa Piermattei

in Cronaca 29 Aprile 2026 697 Visite

Maria Carletti, residente nella frazione di Colleluce, ha tagliato il prestigioso traguardo del secolo di vita e, come aveva preannunciato, ha festeggiato il suo compleanno alla “Lucciola” di Cusiano assieme a familiari e amici. Presente anche il sindaco Rosa Piermattei, che ha voluto onorare personalmente la signora Maria facendole visita per consegnarle una pergamena ricordo e un omaggio floreale, brindando insieme a lei e alla sua famiglia.

Per l’occasione è stata celebrata una messa da padre Luciano Genga che suggellato un momento di gioia condivisa per tutta la frazione di Colleluce e l’intera comunità settempedana.

Nata a Santa Maria in Piana di Treia il 20 aprile 1926, Maria è rimasta vedova Albino Scagnetti oltre quarant’anni fa dopo averlo sposato a vent’anni d’età. Ha dedicato la sua esistenza ai figli Rita e Mario, anche lui scomparso, e circondandosi dell’affetto dei nipoti Fabiana e Simone, e della pronipote Sofia, campionessa marchigiana di ballo.

 

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