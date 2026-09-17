Coppa Italia: la Settempeda batte 5-2 il Camerino e passa il turno

E’ la Settempeda a passare il turno in Coppa Italia Promozione e adesso agli ottavi se la dovrà vedere con il Borgo Mogliano. Dopo il pari dell’andata (1-1), tutto era in bilico e il Soverchia doveva dare il responso finale sulla qualificazione e al termine dei 90’ è stata la squadra di casa a spuntarla con un netto ed eloquente 5-2 che testimonia come la partita sia stata piena di emozioni e divertente per gli spettatori (tribune gremite).

Nell’arco dei 180’ la Settempeda ha meritato di andare avanti nel torneo e sicuramente ha saputo fare meglio del Camerino in questa sfida di ritorno che nel primo tempo è stata più equilibrata e combattuta (parziale di 2-1 per i locali) con gli ospiti brillanti e convincenti, mentre nella ripresa la Settempeda si è fatta preferire giocando meglio e creando i presupposti per il largo successo tanto da chiudere i giochi nel giro di pochi minuti (parziale 3-1). Protagonisti della serata i tanti giovani mandati in campo da ambo le parti e copertina che spetta all’attaccante di casa Mattia Cappelletti autore di una tripletta.

Per il resto ottimi segnali da coloro che hanno avuto spazio e che finora avevano giocato meno e nella Settempeda ci sono state prestazioni importanti anche in ottica campionato come quelle dei due goleador Paciaroni (2008) e Scocco (2009) oltre che di molti altri elementi come Sfrappini capitano di serata. Vittoria che vale l’immedaito riscatto dal ko con il Monturano e che appare salutare e utile per la squadra che può prendere fiducia, morale e convinzione in vista della trasferta di Cupra Marittima.

La cronaca

Sfida di ritorno valevole per la Coppa Italia quella fra Settempeda e Camerino. Derby che mette in palio gli ottavi di finale e dunque bisogna vincere per proseguire il cammino nel torneo. I due allenatori compiono scelte simili, cioè attuare un ampio turnover che rivoluziona le formazioni e vede andare in campo tantissimi giovani. Fin dal calcio di inizio la partita è piacevole e con ritmi alti. Il Camerino parte forte e dopo soli 5’ è in vantaggio: palla in profondità per Moscatelli (2007 uno dei migliori)che accelera, entra in area e poi in corsa piazza il diagonale rasoterra nell’angolino più lontano. Sfruttano l’inerzia i ducali che vanno al tiro con Duca che Giulietti va a bloccare in tuffo. Da qui in avanti entra in partita anche la Settempeda. Il pari al 10’ è cosa fatta: lancio lungo di Scocco a scavalcare i centrali ospiti con Cappelletti lesto e bravo a scattare verso l’area ed a calciare al volo con il sinistro dopo il rimbalzo a terra della sfera con traiettoria perfetta a superare Ripani. Al 22’ doppio tentativo del vivace Moscatelli: il primo su punizione dalla lunga distanza con traiettoria a scendere verso l’angolino basso dove si tuffa tempestivamente Giulietti che devia l’insidioso pallone; il secondo da dentro l’area con risposta dell’ottimo Giulietti. Al 28’ parte il contropiede camerte a campo aperto con Consoli lanciato verso la porta e pronto a scoccare il tiro a colpo sicuro, ma è ottimo il recupero e l’intervento in scivolata di Codoni che in pratica evita un gol fatto. La replica della Settempeda è letale: Dutto effettua un lancio lungo dalle retrovie che favorisce lo scatto di Cappelletti che sorprende la linea difensiva avversaria, controlla a seguire perfetto e piatto destro precisissimo in diagonale che non lascia scampo al portiere. Poco prime dell’intervallo si registrano due azioni, una per parte: la prima è dei biancorossi di casa (per l’occasione in maglia nera) con una pregevole azione palla a terra e tiro finale di Scocco che termina alto; la seconda del Camerino con il solito Moscatelli il cui tiro è fermato in due tempi da Giulietti. L’avvio di secondo tempo è vivace ed è il momento in cui la Settempeda mette in ghiaccio sfida e qualificazione. Nel giro di 8’ infatti giungono due reti: al 3’ Paciaroni è bravo e svelto a risolvere una mischia sotto porta sugli sviluppi di un corner con un preciso tocco(per il numero 26 doppia soddisfazione: gol e fascia di capitano nel finale); all’11’ Scocco azzecca il destro dal limite che si infila a fil di palo al termine di una bella azione fatta partire da Uncini, recupero palla e scatto sulla sinistra, e da Cappelletti autore dell’appoggio al giovane compagno. Lo stesso Cappelletti non è sazio di reti e al 26’ firma la tripletta personale: prende palla al limite, guarda la porta e poi lascia partire un destro potente e preciso che entra nell’angolo alla destra di Tromboni (novità tra i pali degli ospiti). 5-1 e match al sicuro per i settempedani che ora possono gestire con tranquillità e sicurezza aspettando la fine per festeggiare la qualificazione. Il Camerino, da parte sua, vuole chiudere al meglio e prova a costruire qualcosa per rendere meno amaro e pesante il risultato. Al 38’ Giulietti è chiamato ad alzare sopra la traversa una punizione che spiove da sinistra mentre allo scoccare del 90’ c’è la prodezza balistica di Gobbi che dal limite si inventa un gran sinistro a giro che “pulisce” il sette e fissa il punteggio sul 5-2 che regala alla Settempeda gli ottavi.

Il tabellino

SETTEMPEDA-CAMERINO 5-2

MARCATORI: pt 5’ Moscatelli, 10’ e 31’ Cappelletti; st 3’ Paciaroni, 11’ Scocco, 26’ Cappelletti, 45’ Gobbi

SETTEMPEDA: Giulietti, Brandi (18’ st Romagnoli), Monachesi, Bonifazi (12’ st Massacci), Dutto (1’ st Pepi), Uncini, Codoni, Paciaroni, Cappelletti (27’ st Meschini), Scocco, Sfrappini (23’ st Piroli). A disp. Giachetta. All. Pierantoni.

CAMERINO: Ripani (12’ st Tromboni), Iori, Filinich (12’ st Ucciero), Spurio, Fioretti N. (7’ st Fioretti T.), Borioni, Consoli, Gianfelici (32’ st Francucci), Duca, Moscatelli, Recchioni (17’ st Gobbi). A disp. Trillini, Bengala, Marchionni, Palmieri. All. Fondati

ARBITRO: Mariani di Ascoli Piceno. Assistenti: Principi di Ancona e Coppari di Macerata

NOTE: ammoniti: Scocco, Massacci. Angoli: 3-6. Recupero.: pt 1’, st 3’

r.p.