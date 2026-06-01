Pubblicato il bando per 15 borse di studio “Colcersa”: domande entro il 30 settembre

Il Comune di San Severino ha pubblicato il bando per l’assegnazione delle borse di studio intitolate a “Colcerasa Primo e Gina” per l’anno scolastico 2026-2027. Scopo delle “borse” è quello di sostenere e premiare il merito scolastico degli studenti residenti nel territorio comunale che frequentano l’Istituto tecnico tecnologico “Divini”. E’ prevista l’assegnazione di 15 borse di studio, suddivise in due distinte categorie d’accesso per coprire sia i nuovi iscritti sia gli studenti del percorso intermedio.

Esattamente 10 borse di studio da 750 euro ciascuna sono riservate agli studenti residenti a San Severino che nell’anno scolastico 2025-2026 si sono licenziati dalla Scuola secondaria di I grado con una votazione finale di 8, 9 o 10 e che risultano iscritti al primo anno dell’Itts “Eustachio Divini”.

Altre 5 borse di studio da 500 euro ciascuna sono destinate agli studenti residenti che, nell’anno scolastico 2026-2027, si iscriveranno alla classe 3^ del medesimo Istituto tecnico tecnologico, avendo conseguito la promozione dalla classe precedente (a.s. 2025/2026) con una votazione finale superiore a 8.

La graduatoria di merito verrà definita dalla Commissione esaminatrice entro il mese di ottobre 2026, valutando le domande in base alla migliore votazione finale riportata dai candidati. In caso di parità di punteggio tra più candidati le borse verranno infatti assegnate a chi vanta la più remota residenza nel Comune di San Severino, calcolata non solo sullo studente ma anche sui suoi ascendenti diretti (genitori e nonni). Qualora una delle due categorie presentasse un numero di domande inferiore alle borse disponibili, le somme residue verranno stornate a favore dell’altra categoria con il maggior numero di aventi diritto. I contributi economici verranno liquidati ai genitori in due rate di uguale importo: la prima entro dicembre 2026 e la seconda entro aprile 2027, subordinatamente alla verifica della regolare frequenza scolastica rilasciata dal dirigente scolastico dell’Itts “E. Divini”.

I cittadini interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre 2026. I modelli di domanda sono scaricabili direttamente dal sito www.comune.sanseverinomarche.mc.it o sono reperibili fisicamente presso l’ufficio Servizi alla Persona in piazza del Mercato.

La documentazione, corredata da copia del documento di identità del richiedente e dall’autocertificazione della residenza storica dello studente e dei suoi ascendenti, potrà essere inoltrata attraverso tre canali:

Pec scrivendo a protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it

E-mail ordinaria inviando la richiesta a info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Consegna a mano direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Per eventuali chiarimenti o informazioni telefoniche i richiedenti potranno contattare l’ufficio Servizi alla Persona ai numeri 0733 641306 o 0733 641311.