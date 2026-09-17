Feronia, è iniziata la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale

Ha preso il via la campagna abbonamenti per la nuova stagione dei Teatri di Sanseverino 2026-2027, promossa dal Comune con la direzione artistica di Francesco Rapaccioni e in collaborazione con Amat, Regione Marche e Ministero della Cultura.

Fino a domenica 20 settembre c’è la prelazione per i vecchi abbonati al botteghino del Feronia. Dal 22 al 23 settembre seguirà l’apertura ai nuovi abbonamenti.

Il cartellone di quest’anno si intitola “Trasformazioni” e propone un ricco viaggio teatrale attraverso sette grandi appuntamenti al Feronia , portando in scena grandi classici, testi contemporanei di grande impatto e interpreti di primo piano del panorama nazionale.

Gli orari di apertura del botteghino del teatro (tel. 0733 634369) sono i seguenti: per i rinnovi venerdì 18 dalle ore 16 alle 20, sabato 19 e domenica 20 settembre dalle ore 9 alle ore 13.

Si ricorda che trascorso il termine di domenica 20 settembre, non sarà più possibile usufruire del diritto di prelazione sul proprio posto.

La vendita dei nuovi abbonamenti si terrà martedì 22 e mercoledì 23 settembre, sempre al botteghino del teatro Feronia, con orario continuato dalle 16 alle 20.

L’inaugurazione della nuova stagione è affidata ad Ambra Angiolini che venerdì 23 ottobre porterà in scena “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni per la regia dell’attrice che salirà sul palco con Beatrice Cazzaro. Giovedì 26 novembre seguirà “Il ritratto di Dorian Gray” per la regia di Giancarlo Nicoletti, con Federica Luna Vincenti ed Alessio Vassallo. Il 13 dicembre spazio alla commedia e al gioco delle maschere con “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde, con Lucia Poli e Giorgio Lupano, diretti da Geppy Gleijeses.

Il nuovo anno, il 2027, farà alzare il sipario del Feronia il 22 gennaio con Laura Morante protagonista di “Insieme”, testo scritto e diretto da Fabio Marra sui legami familiari che mutano. Il 12 febbraio Ettore Bassi e Galatea Ranzi interpreteranno “Ispettore in casa Birling” per la regia di Piero Maccarinelli, un testo di denuncia morale e sociale. Il 12 marzo Davide Ena porterà in scena il suo pluripremiato “Autoritratto” prima della grandiosa chiusura del 6 aprile con “Amadeus” di Peter Shaffer, diretto e interpretato da Ferdinando Bruni con Daniele Fedeli.

La stagione dei Teatri di Sanseverino non si esaurisce con la prosa: l’offerta culturale del Feronia sarà arricchita infatti dalla stagione sinfonica (in collaborazione con la Form – Orchestra filarmonica marchigiana), dalla rassegna cinematografica al Cinema San Paolo, dalla stagione di circo contemporaneo diretta da Circo El Grito, dai concerti di Trame in Consonanza (in collaborazione con l’Associazione Appassionata) e dagli appuntamenti della extrastagione dedicati a teatro, danza, concerti e incontri con l’autore.