Lavoro: selezione pubblica per l’assunzione di un addetto alla segnaletica

Il Comune di San Severino informa che tramite l’Unione montana è stata indetta una selezione pubblica, per prova pratica e colloquio, per l’assunzione di un addetto alla segnaletica – Area degli Operatori esperti.

Tra i requisiti specifici richiesti si ricordano il possesso dell’attestato per “Addetto alla pianificazione e apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare” conseguito ai sensi del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019, da allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione, il possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore in corso di validità.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online.

Il bando di concorso è pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA (https://www.inpa.gov.it/). È pubblicato altresì all’Albo pretorio online e nella sezione “Concorsi” del sito internet dell’Unione montana (https://www.umpotenzaesino.it/amministrazione-trasparente/?a=bandi-di-concorso).

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale fino alle ore 23.59 del 20 maggio 2026.

Per eventuali ed ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al seguente numero telefonico 0733 637245 dal lunedì al venerdì ore 9-13, martedì e giovedì ore 15.30-17.30 o al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@umpotenzaesino.it.