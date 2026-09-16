Nasce il Comitato “Taccola Hard-A”: tre giorni di festa nella frazione di Taccoli Alta

Taccoli Alta è pronta a ospitare il “Party Taccola Hard-A”, una tre giorni all’insegna di musica, gastronomia, divertimento e socialità in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Sarà l’occasione per riscoprire – o scoprire – uno degli angoli verdi più intimi del territorio settempedano, dove oggi vivono una cinquantina di nuclei familiari. Un luogo che custodisce anche una pagina importante della storia locale: proprio qui, nel lontano 1957, nacque quello che è stato il primo Presepio vivente delle Marche. Ora un gruppo di amici ha deciso di provare a dare nuova linfa alla frazione. Alfio Zura Puntaroni, Vanessa Colonna, Luigi Colonna e Moreno Desideri Morosini, infatti, hanno costituito il Comitato “Taccola Hard-A” con l’intento di rivitalizzare Taccoli Alta, favorire la partecipazione dei residenti e, soprattutto, coinvolgere le nuove generazioni nella vita del territorio. E la festa del prossimo fine settimana rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, destinato a proseguire con altre iniziative nel corso del tempo.

Tre giorni tra musica, tavola e divertimento

Il programma dell’evento è pensato per coinvolgere tutte le età. Si parte venerdì 18 settembre alle 18 con l’apertura degli stand gastronomici per aperitivo e cena. Alle 18.30 spazio alla musica con il concerto del gruppo Luca’s Band, mentre alle 22 la serata proseguirà con il dj set live con la partecipazione di Multiradio.

Sabato 19 settembre si comincia già alle 10 con le iscrizioni e l’esposizione di auto tuning, auto e moto moderne e d’epoca. Poi, alle 11, apriranno gli stand gastronomici per aperitivo e pranzo. Nel pomeriggio, alle 16.30, concerto del gruppo ProSit, seguito alle 18 dalla riapertura degli stand per aperitivo e cena. La musica tornerà protagonista alle 18.30 con i Cocky Rooster Band e alle 21.30 con il concerto dei Flashbang Band per una serata all’insegna della convivialità.

La giornata conclusiva, domenica 20 settembre, sarà dedicata anche alle famiglie. Alle 9 prenderanno il via le iscrizioni per il raduno di trattori e mezzi agricoli sia moderni che d’epoca. Alle 11 è prevista l’apertura degli stand gastronomici e durante il pranzo ci sarà la compagnia degli Stornellatori Marchigiani, mentre alle 16 spazio alla tradizionale gara di briscola. Alle 17 intrattenimento musicale per grandi e piccini e, alle 18, nuova apertura degli stand per aperitivo e cena. La tre giorni si chiuderà alle 23 con un momento musicale.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre allestita un’area bambini, con giochi popolari e altri intrattenimenti pensati per i più piccoli.

Dal centro di San Severino (parcheggio della stazione ferroviaria) e alla zona industriale di Taccoli funzionerà un bus navetta per favorire il collegamento con la frazione in piena sicurezza.

Un nuovo inizio per Taccoli Alta

Il significato della manifestazione va oltre la semplice festa di paese. Il Comitato, infatti, è nato (grazie anche all’aiuto del geometra Edoardo Viozzi) dalla volontà di ricostruire relazioni, occasioni di incontro e senso di appartenenza, mettendo al centro un territorio che ha una propria identità e una storia da raccontare. «Vieni, scatenati, vivi il paese!» è l’invito scelto dagli organizzatori. E proprio il coinvolgimento delle persone, a partire dai più giovani, è la scommessa di questa esperienza per costruire, passo dopo passo, una nuova stagione di partecipazione e vita comunitaria.