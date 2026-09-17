“Pitino Informa”: sette venerdì di confronto e prevenzione su temi di vita quotidiana

Informazione, prevenzione e confronto sui temi che riguardano da vicino la vita quotidiana. È questo lo spirito di “Pitino Informa”, la serie di incontri (gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza) promossi a Pitino dal Comitato di frazione presieduto da Enrico Prosperi, con il patrocinio del Comune.

Gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 21 nella sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria della Pietà di Pitino e affronteranno argomenti diversi, affidati di volta in volta a relatori con competenze specifiche.

Il calendario prenderà il via venerdì 2 ottobre con un incontro dedicato a “Come evitare le truffe agli anziani”, tema particolarmente attuale e delicato. A parlarne sarà il Comandante dei Carabinieri di San Severino, luogotenente carica speciale Massimiliano Lucarelli.

Si proseguirà venerdì 13 novembre con “Le sfide della Chiesa di oggi”, affidato a padre Luciano Genga, mentre venerdì 4 dicembre sarà la volta della prevenzione dei pericoli domestici con i rappresentanti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Macerata.

Il nuovo anno si aprirà venerdì 8 gennaio con un appuntamento sulle dipendenze da internet, per conoscerle, prevenirle e affrontarle. Relatore sarà il dottor Francesco Giubileo.

Venerdì 22 gennaio si parlerà invece di dipendenze da sostanze, con gli esperti della Comunità terapeutica Berta ’80, mentre venerdì 5 febbraio ci sarà una guida al primo soccorso curata dal Comitato della Croce rossa di San Severino per fornire ai partecipanti indicazioni e conoscenze utili ad affrontare correttamente le situazioni di emergenza.

Infine, venerdì 12 marzo 2027 l’attenzione si sposterà sulla guida al fotovoltaico con l’intervento dell’ingegner Calafiore.

Sette serate, dunque, con argomenti molto diversi tra loro, però accomunate dall’obiettivo di mettere a disposizione della comunità occasioni di conoscenza, sensibilizzazione e confronto. Dalla tutela degli anziani alla sicurezza domestica, dalle emergenze sanitarie alle nuove forme di dipendenza, fino alle questioni energetiche. L’iniziativa si inserisce così in una concezione del ruolo del Comitato di frazione come “motore” di aggregazione e partecipazione, capace di portare nella comunità locale esperti e rappresentanti di realtà istituzionali e sociali per creare momenti di dialogo su questioni concrete.

Per informazioni è possibile contattare il numero 338 121 6976.