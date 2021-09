Cresime a Corsciano: comunità in festa per i “magnifici sette”

Nel giugno del 2017 fecero insieme la prima Comunione nella chiesa di Corsciano, una delle poche risparmiate dal terremoto. Ora, nella stesso luogo, a distanza di quattro anni si sono ritrovati di nuovo insieme, l’uno al fianco dell’altra, per ricevere il sacramento della Confermazione. Cioè per fare la cresima, come tutti noi siamo soliti dire. Da cinque sono diventati sette, sono cresciuti e provengono da diverse parti del territorio settempedano. Parliamo di Luca Muzio, Riccardo Lippi, Mauro e Alessia Abosinetti, Francesco Zagaglini, Susanna e Mathias Zagaglia.

Il parroco che li ha seguiti nel loro percorso di crescita spirituale e formativo è don Pacifico Marinà, che pure nel 2017 aveva celebrato la messa della prima Comunione.

Anche stavolta è stato per tutti un bellissimo momento di festa, un’occasione importante per “ricucire” la comunità dopo la pandemia. Un caro augurio di “buona vita” ai magnifici sette giunga anche dal Settempedano.