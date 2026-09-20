Alunni in campo per “Puliamo il Mondo”: ambiente e senso civico protagonisti

Nelle mattinate di venerdì 18 e sabato 19 settembre si è svolta a San Severino la nuova edizione di “Puliamo il Mondo”, la campagna promossa da Legambiente per sensibilizzare i giovani sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza della raccolta differenziata. L’appuntamento, organizzato dal circolo locale di Legambiente “Il Grillo” con il patrocinio del Comune, ha visto il coinvolgimento delle cinque classi quinte della scuola primaria (provenienti dai plessi di Cesolo, D’Alessandro e Tacchi Venturi) e delle cinque classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”. Le attività si sono avvalse del supporto dei volontari della Protezione civile e del costante ausilio degli insegnanti delle classi coinvolte.

In entrambe le giornate, le uscite nelle aree limitrofe al plesso “Tacchi Venturi” sono state precedute da momenti formativi dedicati al corretto smistamento dei materiali. Nella mattinata di venerdì 18 settembre, dopo i saluti e l’introduzione della referente dell’Istituto, professoressa Valeria Colafrancesco, e dei volontari del Grillo, gli alunni hanno operato nella zona retrostante la scuola media e nei pressi del Museo del Territorio.

Successivamente, sabato 19 settembre, prima della seconda passeggiata ecologica, il presidente del circolo “Il Grillo”, Francesco Ranciaro, ha proposto ai ragazzi un breve e divertente test multimediale: attraverso la proiezione di una serie di diapositive, gli studenti hanno dovuto indovinare la corretta destinazione dei diversi rifiuti mostrati sullo schermo. Dopodiché, i gruppi si sono spostati nel giardino antistante l’istituto e nella zona di Borgo Conce per raccogliere i rifiuti abbandonati nei dintorni: durante l’attività, gli studenti hanno partecipato in modo attivo e curioso, rivolgendo numerose domande ai volontari e dimostrando grande scrupolo nel setacciare ogni punto, aiuole comprese.

Nonostante la periodicità delle iniziative di pulizia, anche in queste due mattinate la quantità di rifiuti abbandonati si è confermata, purtroppo, consistente. I ragazzi hanno raccolto quantitativi rilevanti di mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro, lattine, imballaggi in plastica e cartacce. Tra i ritrovamenti insoliti di quest’anno figura anche una poltrona abbandonata. A conclusione dell’evento è intervenuta la sindaca Rosa Piermattei, ringraziando i volontari per il lavoro svolto e per la continuità con cui portano avanti queste iniziative, ritenute essenziali per trasmettere ai giovani il valore del rispetto per l’ambiente e del decoro urbano.

Silvio Gobbi