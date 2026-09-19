Settempeda, prima vittoria stagionale in campionato: 1 a 0 con la Cuprense

La Settempeda espugna il campo della Cuprense e ottiene la prima vittoria in campionato. Si chiude una settimana positiva con due successi in pochi giorni per la squadra di Pierantoni utili per continuare a lavorare con la testa giusta e per crescere in autostima e convinzione. Non è stato semplice avere la meglio della matricola ascolana apparsa coriacea e volitiva oltre che insidiosa e ficcante in attacco (molto bravo Ismail Zahraoui), ma la Settempeda ci è riuscita mettendo in campo tanta volontà e la giusta dose di grinta. Merito del gruppo squadra che ha saputo arrivare ad un risultato prezioso e atteso da tutto l’ambiente biancorosso oltre che merito degli interventi decisivi di Giachetta, fra i migliori insieme a Brandi (gol decisivo, il secondo del suo campionato), Pepi, Farroni (prima titolarità dell’annata) e il giovane Piroli (classe 2009). Tre punti che fanno morale e classifica e ora i biancorossi avranno modo di migliorare il proprio cammino nel prossimo turno in casa contro il Casette Verdini.

La cronaca

La seconda trasferta del campionato porta la Settempeda a Cupra Marittima ospite della neopromossa Cuprense. Ospiti che devono riscattare il passo falso casalingo del turno precedente; locali che arrivano carichi dopo la vittoria a Castel di Lama. Cuprense in formazione tipo. Novità invece in casa biancorossa: Zappasodi e Bonifazi vanno in panchina e nell’undici di partenza ci sono Brandi in difesa, Farroni a destra, Scocco (2009) mezz’ala e Cappelletti prima punta. Inizio su buoni ritmi e squadre che ci mettono poco per superare la fase di studio e dunque per affondare il colpo. Al 10’ punizione da sinistra di Cicconetti con pallone a tagliare l’area che arriva dritto in porta con Cannella che deve volare e smanacciare poi è Ceesay a dare seguito all’azione con cross dal fondo che non sortisce effetti. La risposta della Cuprense è immediata e pericolosa. Sugli sviluppi di una punizione gran destro di Ismail Zahraoui che si infrange sul palo alla destra di Giachetta. Al 15’ scatto di Cappelletti a sinistra, sterzata sul fondo, palla per l’accorrente Cicconetti che al momento della conclusione è contrastato a dovere da un difensore. Al 19’ sinistro rasoterra dal limite di capitan Nabil Zarahoui troppo centrale e facile preda di Giachetta. Al 31’ recupero palla in pressione di Ceesay, Cicconetti in verticale, Cappelletti in area ha la palla buona sul sinistro ma il tiro trova un difensore bravo a recuperare ed a trovare il contrasto vincente per mettere in angolo. Al 44’ buona trama biancorossa conclusa da dribbling e tiro incrociato di Ceesay di poco largo. Avvio di ripresa con la Cuprense molto pericolosa grazie all’iniziativa sulla sinistra di Ismail Zahroui che mette un ottimo pallone forte verso il secondo palo dove arriva in scivolata Ricci che tocca alto da pochi passi. Risponde Farroni con accelerazione da destra e sinistro potente respinto dal portiere, L’azione prosegue e la Settempeda va in vantaggio: da sinistra Cappelletti pennella un cross lungo che vede Cannella scavalcato e sfera che scende verso il secondo palo dove arriva Brandi che stacca e mette dentro. 0-1 e secondo gol stagionale per il difensore. A questo punto del match i locali producono lo sforzo maggiore, ma trovano sulla loro strada un Giachetta prontissimo che si erge a protagonista. Ennesima iiziativa di Ismail Zahraoui con gran destro dal limite che scende sotto la traversa, ma c’è l’ottimo intervento in volo di Giachetta che alza in corner. Al 32’ affonda a destra il neo entrato Marcantoni che una volta in area esegue un sinistro a giro che chiama Giachetta a distendersi in tuffo per deviare il diagonale. La Settempeda si mette sulla difensiva e pensa a bloccare i tentativi degli adriatici e quando lo fa prova a ripartire. Al 40’ parte Piroli (ottimo ingresso) che arrivato al limite ci prova due volte: sulla prima è murato, sulla seconda perde l’attimo propizio e il controllo del pallone senza riuscire a tirare o a servire un compagno. Ultimi minuti con la Cuprense che ci prova, ma la lucidità viene meno e pochi sono gli spazi utili per andare al tiro e così la Settempeda, seppur stanca, tiene e porta a casa il bottino pieno.

Il tabellino

CUPRENSE-SETTEMPEDA 0-1

MARCATORI: 11’st Brandi

CUPRENSE: Cannella, Petrini, Fioroni, Pompei, Onori (17’ st Santarelli), Maffei (17’ st Marcantoni), Zahraoui Nabil, Panichi, Ricci (34’ st Dozio), Zahraoui Ismail, Belattar. A disp. Levko, Polini, Bachaggour, Belardinelli, Toscano, Pazzaglia. All. Marcaccio.

SETTEMPEDA: Giachetta, Brandi, Romagnoli (18’ st Uncini), Pagliari, Pepi, Dutto, Farroni (26’ st Zappasodi), Scocco (24’ st Piroli), Cappelletti (18’ st Bonifazi), Ceesay, Cicconetti (35’ st Sfrappini). A disp. Giulietti, Monachesi, Codoni, Paciaroni. All. Pierantoni.

ARBITRO: Tascan di Jesi. Assistenti: Catani di Fermo e Petroselli di Macerata

NOTE: ammoniti Cappelletti, Romagnoli, Zahraoui Nabil, Angoli: 3-5 Recupero: st 3’

Roberto Pellegrino