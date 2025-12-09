“Il cuore della pallanuoto” batte sempre forte regalando emozioni e solidarietà

La giornata dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, è stata vissuta – come ormai tradizione – all’insegna dello sport e della solidarietà presso la piscina Blugallery di San Severino.

Si è svolto infatti il torneo ribattezzato “Il cuore della pallanuoto” al quale hanno preso parte le società Riccione Pallanuoto e Tolentino Pallanuoto, che disputeranno il campionato nazionale di serie C, nonché il Pian del Bruscolo assieme ai padroni di casa del Blugallery Team, che affronteranno il campionato di serie D.

I settempedani nel primo incontro hanno perso il derby con il Tolentino per 10-5, ma poi si sono riscattati vincendo 19-7 con il Pian del Bruscolo. Infine, si sono ripetuti con Riccione grazie a un tiratissimo 10-8. Questi risultati hanno permesso alla formazione di casa di chiudere il torneo al secondo posto alle spalle del Tolentino, che si è aggiudicato la competizione prenatalizia. Un ottimo viatico, quindi, per gli atleti di San Severino in vista del campionato ormai prossimo all’avvio.

Al di là della parte sportiva, ben più importante è stato l’aspetto solidale che contraddistingue questa giornata di sport promossa per aiutare famiglie o enti con il ricavato della manifestazione. Sono stati raccolti 600 euro e, grazie all’aiuto dei Servizi sociali del Comune, sono stati donati a una mamma di tre bambini rimasta vedova.

Un grande ringraziamento all’organizzatore del torneo Giannicola Pontoni e alle società partecipanti.