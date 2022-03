Elisa Pelati apre il suo Centro di nutrizione ed educazione alimentare

Oggi, lunedì 14 marzo, ha aperto ufficialmente il Centro di Nutrizione e di Educazione alimentare (in via Barletta n. 3, a Cesolo) ideato e gestito dalla dottoressa Elisa Pelati, dietista e nutrizionista.

Il Centro, con servizi e attività disponibili sia in presenza che in modalità telematica, è uno spazio sicuro dove potersi esprimere liberamente senza ricevere nessun giudizio, dove spogliarsi delle paure, delle insicurezze e dei falsi miti sulla nutrizione e vestirsi di consapevolezza alimentare diventa un passaggio semplice, spontaneo e di vitale importanza per ritornare a quel rapporto positivo con il cibo, che non è né buono né cattivo, ma soltanto cibo che ci più aiutare a riscoprire di nuovo noi stessi.

La brochure del nuovo Centro



“Per me questo è un traguardo di fondamentale importanza – dice Elisa Pelati – perché, dopo essermi laureata nella triennale in Dietistica e nella magistrale in Scienze delle Professioni sanitarie tecniche assistenziali, e dopo aver fatto diverse esperienze come volontaria e collaboratrice

dell’Associazione Help sos salute e famiglia, mi sono accorta sempre di più di quanto siamo bombardati di false informazioni, senza una base scientifica, che invece di aiutarci ci creano solo insicurezze. Il rapporto con il cibo è una cosa intima, seria e che necessita di rispetto, considerazione e consapevolezza: ecco che quindi mi sono armata di tutto il coraggio e di tutte le energie a mia disposizione per aprire questo spazio, dove offrirò

consulenze nutrizionali per patologie, ma anche per la prevenzione di quest’ultime, corsi di accompagnamento nutrizionale di diverso tipo, consulenze per la ristorazione, riabilitazione nutrizionale, educazione alimentare, dimagrimento e tanto altro. Nelle pagine social Instagram @elisapelati.dietista e facebook @elisapelati.dietista potrete trovare spunti e riflessioni sulla sana alimentazione. Vi aspetto!”.