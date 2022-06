E’ durata dal primo pomeriggio fino a tarda serata la seconda Festa dei Boys. Il gruppo “ultras” della Settempeda ha organizzato sabato scorso presso il campo sportivo Tullio Leonori un evento di aggregazione, divertimento e sport. Hanno partecipato numerose persone, soprattutto giovanissimi e giovani, che hanno potuto trascorrere un giorno di divertimento con ristorazione, dj set e calcio. Ospiti speciali una rappresentanza di ultras della Maceratese con i quali c’è un rapporto speciale: un gemellaggio consolidato ormai da vecchia data.

Il clou della Festa è stato il torneo di calcio. In lizza otto squadre. Protagonisti delle sfide tanti giocatori, comprese le vecchie glorie biancorosse e alcuni giovani talenti che militano già in prima squadra. Molte le partite disputate al termine delle quali si è giocata la finalissima che ha messo di fronte le formazioni dei Boys e dell’FC Oratorio. E’ stata una sfida corretta, equilibrata e combattuta. L’ha spuntata ai supplementari con il risultato di 2-1 l’FC Oratorio (nella foto i vincitori: in alto da sx Crescenzi, Piantoni, Panicari, Sfrappini, Scattolini, Vissani Enrico, Biondi, Vissani Tommaso, Buratti). Soddisfatti i ragazzi del direttivo dei Boys per la riuscita dell’evento e appuntamento per tutti al prossimo anno per la terza edizione.

Roberto Pellegrino