Libri, fotografie e multipli d’artista: incontro con l’Editrice Quinlan di Roberto Maggiori

Sabato 13 e domenica 14 dicembre Roberto Maggiori, critico di linguaggio fotografico e direttore della casa editrice Quinlan, presenterà alcune novità editoriali allo “Scattolini Studio” di Porto Recanati (a un minuto dall’uscita dell’autostrada Loreto/Porto Recanati). Saranno disponibili saggi, fotolibri, edizioni limitate, multipli d’artista e fotografie firmate degli autori con cui la casa editrice collabora dal 2003, anno della sua nascita.

Per l’occasione, inoltre, è stata allestita una mostra fotografica a cura di Roberto Maggiori, che arricchirà l’incontro.

Fotografie, libri ed edizioni in tiratura limitata di autori come Cesare Ballardini, Fabrizio Bellomo, Jacopo Benassi, Michele Buda, Mario Cresci, Piero Delucca, Alessandra Dragoni, Guido Guidi, Katja Golovko, Allegra Martin, Nino Migliori, Federico Pacini, Francesco Raffaelli, Sabrina Ragucci, Roberto Salbitani, Lorenzo Valloriani, Italo Zannier.

Sarà offerto anche un aperitivo dalla ditta Garofoli (prenotazione gratuita obbligatoria).

Gli orari: sabato 17.30-21, domenica 17-20. Scattolini Studio, viia M. Biagi e M. D’antona, 5 (Loreto).

Roberto Maggiori inoltre sta ultimando l’allestimento di un’altra importante mostra fotografica che si terrà a Jesi e Senigallia fino a giugno. “Flat time is the right time” – questo il titolo – sarà un’occasione unica per vedere esposte insieme più di cento immagini emblematiche che hanno indagato la relazione del medium fotografico con corpi, luoghi, superfici e nature morte, soggetti cari all’arte e alla fotografia, sia storica che contemporanea.

Roberto Maggiori, curatore della mostra assieme a Luca Panaro, ha selezionato dalla vasta Collezione di Pier Luigi Gibelli 67 autori internazionali che rappresentano al meglio questi macro-temi, ognuno dei quali è preceduto da una riflessione che introduce al percorso visivo.

La mostra si articola in due sedi: Palazzo Bisaccioni a Jesi con la sezione dedicata ai corpi (inaugurazione venerdì 19 dicembre alle ore 18) e Palazzo del Duca a Senigallia (inaugurazione sabato 20 alle ore 17.30) con le fotografie di luoghi, nature morte e still life.