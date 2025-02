Volley: Sios Novavetro batte Riccione (3-0) e torna in corsa per la salvezza

La formazione settempedana di coach Pasquali vince anche nella seconda giornata del girone di ritorno e torna prepotentemente in corsa per la salvezza. Dopo il successo in Abruzzo sul campo del Montorio, infatti, la Sios Novavetro supera un’altra diretta concorrente salendo così all’undicesimo posto in classifica.

La classifica

La Nef Re Salmone Osimo 39, Sab Group San Mauro Pascoli 36, Paoloni Macerata 32, Novavolley Loreto e Sir Safety Umbria Academy Assisi 29, Sabini Castelferretti 28, PromoPharma 26, Querzoli Forlì 20, Volley Game T-Trade Falconara 18, Battistelli Real Bottega 16, Sios Novavetro San Severino 15, Montorio Volley 14, Prime Cleaning Riccione 10, Romagna Banca Bellaria 3.

La gara

La partita contro la squadra romagnola non ha storia nel primo set, quando i padroni di casa partono a razzo, lasciando solo le briciole ai frastornati avversari. Il parziale si chiude in appena 19 minuti. Nella seconda frazione di gioco c’è più partita, ma i settempedani non mollano mai la presa e in chiusura mettono a terra i palloni decisivi. Il terzo set – almeno fino a un certo punto – sembra essere la fotocopia del precedente. Poi, però, sul 23-19 il Riccione trova la forza per accorciare (23-22) e la gara si accende. La Sios Novavetro, tuttavia, conferma di essere in crescita, anche mentalmente, e chiude il match con due giocate importanti. Mvp dell’incontro il palleggiatore Marco Palmigiani.

Nel prossimo turno (sabato 15 febbraio) i settempedani faranno visita a un “brutto cliente” come la Sir Its Umbria Academy Assisi, che naviga nella parte alta della classifica.

Intanto la società dà il bentornato a Federico Tarquini, classe 1991, che rientra nel gruppo per dar manforte ai suoi vecchi compagni di squadra nel ruolo di libero e schiacciatore.

Il tabellino

3-0

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Skuodis, Marinozzi, Angelini, Romiti (L1), Tombesi (L2). Pasquali.

PRIME CLEANING RICCIONE: Conci, Mandoloni, Fabbri, Alessandri, Semprini, Campi, Ferraro, Cardinali, Botteghi, Tosi, Vallese, Marchegiani, Ferraro (L1), Dishani (L2). All. Botteghi.

Arbitri: Scudiero di Cisterna di Latina e Zunico di Roma.

Parziali: 25-11, 25-20, 25-22.