Via alla convenzione con Centrale unica di committenza dell’Ufficio speciale per la ricostruzione

Il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di San Severino e la Centrale unica di committenza dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, un atto definito dal sindaco Rosa Piermattei durante l’Assise “cruciale per il futuro della comunità”.

La delibera mira ad accelerare la ricostruzione e la rinascita dopo il l sisma del 2016.

La necessità di ricorrere al supporto dell’Usr nasce dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici (Decreto legislativo n. 36/2023), che richiede alle stazioni appaltanti di essere qualificate.

L’Usr Marche è riconosciuto come una Centrale di Committenza pienamente qualificata e, attraverso questo accordo, il Comune potrà affidare all’Ufficio le procedure di gara più complesse, ovvero quelle che superano le soglie per gli affidamenti diretti e per le quali è necessario un supporto specializzato.

L’approvazione della convenzione comporta numerosi vantaggi concreti per l’Amministrazione e per i cittadini che attendono la fine dei lavori di ripristino e ricostruzione. L’affidamento delle procedure a un ente altamente specializzato, infatti, garantisce che ogni passaggio sia gestito nel pieno rispetto delle normative vigenti, riducendo i rischi di contenziosi e rallentamenti.

L’esperienza e le risorse dell’Usr permetteranno di gestire le procedure in tempi rapidi, con l’obiettivo di far procedere i lavori di ricostruzione più velocemente.

La collaborazione consentirà poi di gestire in modo coordinato non solo i fondi per la ricostruzione post-sisma, ma anche i finanziamenti Pnrr e Pnc destinati alla riqualificazione e modernizzazione del territorio, in quanto l’Usr è il soggetto individuato dalla Regione Marche per gestirli.