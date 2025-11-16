Banca Macerata apre una selezione per la funzione antiriciclaggio

Banca Macerata ha avviato la selezione per una figura junior da inserire nella funzione antiriciclaggio presso la sede generale di Macerata. La ricerca si rivolge a candidati laureati magistrali in Giurisprudenza o Economia (con punteggio minimo di 107/110), con una conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2, un’ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office e un’esperienza di almeno tre anni in ambito antiriciclaggio maturata presso istituti bancari, intermediari vigilati o società di consulenza.

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 21 novembre 2025 all’indirizzo email lavoraconnoi@bancamacerata.it, indicando nell’oggetto “Selezione junior antiriciclaggio”.

Con questa nuova opportunità professionale, Banca Macerata conferma la volontà di investire su persone qualificate e competenti, in linea con la propria strategia di sviluppo che mira a potenziare le professionalità e a sostenere l’evoluzione e lo sviluppo della Banca.