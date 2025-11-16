Nuovo marchio per la Rete museale dell’Alta ValPotenza: domenica la presentazione

Il territorio dell’Alta valle del Potenza tornerà a celebrare la sua straordinaria ricchezza, che spazia dal paesaggio naturale ai tesori artistici custoditi nei suoi musei. Lo farà con un incontro dal titolo “Lungo il Potenza: storie che uniscono” in programma domenica 23 novembre, a partire dalle ore 18, al teatro Feronia. Con l’occasione verrà presentato il nuovo marchio della Rete museale Alta valle del Potenza. Ospite d’eccezione sarà il professor Costantino D’Orazio, storico dell’arte e direttore dei Musei nazionali di Perugia della Direzione regionale Musei dell’Umbria. L’iniziativa è promossa dai Comuni di San Severino, Castelraimondo, Pioraco e Sefro con il patrocinio della Regione.

La Rete museale dell’Alta valle del Potenza – che unisce i quattro Comuni dell’entroterra – ha recentemente presentato il suo nuovo marchio. Il brand non si limita a rappresentare gli spazi espositivi ma si propone di intercettare e simboleggiare l’intera identità culturale e ambientale della zona. Il logo è stato studiato per evocare la natura con un chiaro riferimento alla morfologia del territorio, alle colline e, idealmente, al percorso sinuoso del fiume Potenza, ma anche l’arte e la storia richiamando gli elementi grafici che uniscono i tesori conservati nei musei, dalle pinacoteche ai musei archeologici oltre al concetto di “rete” e al flusso continuo di visitatori e idee.

Il progetto di rilancio che parte del nuovo marchio mira a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni museali, a rendere più attrattivo e omogeneo il circuito di visita e a promuovere un’offerta turistico-culturale integrata, in cui il patrimonio artistico e il paesaggio naturale, come il fiume Potenza al centro, siano percepiti come un unico grande “museo diffuso” a cielo aperto.