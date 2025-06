“Vivo la mia Città”: all’asilo nido la consegna dei diplomi di “Buon Cittadino”

Gran finale per il progetto “Vivo la mia Città” all’asilo nido comunale che ne ha celebrato la conclusione con una festa gioiosa e partecipata, coronando un percorso didattico innovativo in cui i più piccoli si sono avvicinati al cuore pulsante della loro comunità.

L’iniziativa, ideata per far scoprire ai bambini le istituzioni e i luoghi simbolo di San Severinoe, ha visto i piccoli protagonisti di una serie di emozionanti esplorazioni proposte dalle maestre.

Accompagnati dalle loro “zie” – le affezionate educatrici che i bambini chiamano così con affetto – i bambini hanno visitato il maestoso Palazzo del municipio, il suggestivo teatro Feronia, la bellissima Piazza del Popolo e l’affascinante area di Castello al monte. Ogni tappa è stata un’occasione per imparare e meravigliarsi, toccando con mano la storia e la cultura settempedana.

Il progetto ha incluso anche preziosi incontri istituzionali, tra cui quello con il sindaco Rosa Piermattei. La festa finale ha visto la presenza calorosa delle famiglie dei bambini, e l’atmosfera è stata ulteriormente vivacizzata dalla coinvolgente esecuzione dei tamburini del Palio dei Castelli, che con il loro ritmo hanno contagiato grandi e piccini.

Un momento particolarmente toccante della giornata è stato quello in cui a tutti i bambini è stata fatta indossare la fascia tricolore, simbolo di cittadinanza e appartenenza. In questa occasione il sindaco in persona ha consegnato a ciascun piccolo un “Diploma di Buon Cittadino”, un riconoscimento simbolico del loro impegno e della loro scoperta della vita civica.

Un altro tassello importante del percorso formativo è stata una speciale lezione di sicurezza organizzata dalla Polizia locale, che ha insegnato ai bambini, in modo ludico e accessibile, le prime nozioni fondamentali per muoversi in sicurezza nella loro città.

Le famiglie presenti hanno espresso un sentito ringraziamento alle educatrici per la dedizione e la professionalità dimostrate in questo e in altri lodevolissimi progetti proposti durante l’anno, che hanno accompagnato i bambini in un percorso di crescita e scoperta fondamentale in vista del passaggio alla Primaria.