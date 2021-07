Serralta, presentato il libro di Carletti: “Tra la paja e lo fie’

Tra i dorati campi coltivati a grano di Serralta si è tenuta la presentazione del libro dello scrittore passotreiese Luciano Carletti, originario di Pitino. S’intitola Tra la paja e lo fie’ ed è l’ultima iniziativa culturale – in ordine di tempo – sviluppata da un amante straordinario della propria terra, con le sue tradizioni e i suoi valori. Carletti, musicista per passione, è molto noto anche come suonatore di organetto e componente del gruppo folk “I cantastorie di Passo di Treia”.

Immersi in questo paesaggio bucolico, Luciano ha arricchito la presentazione del libro con tante storie e aneddoti curiosi che vengono raccontati anche tra le pagine del volume. Era presente, fra gli altri, l’ex sindaco di Serravalle, Venanzo Ronchetti, assieme a molti altri amici e serraltani.

Al termine della piacevole serata c’è stata l’occasione di acquistare il libro autografato dall’autore.

L’opera è in vendita presso “Collage” di Riccardo Forconi in via Matteotti 4/6 a Passo di Treia e presso la tabaccheria-edicola di Alberto Fiastrelli in corso Garibaldi 76, sempre a Passo di Treia. Prezzo: 18,50 euro.