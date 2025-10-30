Diego Lenzi, atleta olimpico di boxe in visita a San Severino

Colpo gobbo dell’Accademia pugilistica settempedana, è in arrivo per uno stage con i pugili di San Severino l’atleta olimpico Diego Lenzi, boxer che ha preso parte alle recenti Olimpiadi di Parigi nella categoria supermassimi, oltre i 90,72kg. Nato a Bologna, Lenzi ha iniziato a dedicarsi al pugilato a 18 anni dopo aver praticato culturismo e calcio. Si è garantito il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso i tornei svolti a Busto Arsizio, battendo contro pronostico prima il pugile spagnolo Ayoub Ghadfa (bronzo mondiale 2023) e poi Danis Mansurovich Latypov (argento europeo 2022). Nel torneo olimpico in Francia è riuscito a superare il primo turno sconfiggendo a sorpresa il favorito Joshua Edwards, per essere cedere al tedesco Nelvie Tiafack.

Dopo le Olimpiadi Lenzi è passato al professionismo nella categoria dei pesi massimi con il team “The Art of Fighting”, debuttando il 15 dicembre scorso al Centro Pavesi di Milano e sconfiggendo il serbo Georgije Stanisavljev per ko. Il 15 marzo ha sconfitto l’esperto pugile italiano Andrea Pesce per ko tecnico alla seconda ripresa.

«L’arrivo di Lenzi – commenta il presidente dell’Accademia pugilistica settempedana, Carlo Sfrappini – è un evento importante per il pugilato settempedano perché non sempre si ha l’opportunità di accogliere un atleta olimpico in palestra. Lenzi terrà una lezione ai ragazzi sabato 8 novembre alle 15.00. Il nostro obiettivo è di far conoscere lo sport della boxe a più persone possibili coinvolgendo appunto personaggi come Lenzi che vivono il pugilato ogni giorno con passione, dedizione e serietà». Sarà un bel vedere.

Lu.Mus.