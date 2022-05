Sono 830 le istruttorie presentate all’ufficio Sisma del Comune di San Severino relativamente alla ricostruzione post terremoto, mentre il finanziamento delle pratiche private ha raggiunto quota 160 milioni 317 mila 142 euro.

“La somma – spiega il sindaco Rosa Piermattei – andrà per il recupero di 463 edifici, di cui 262 interessati da interventi di ricostruzione leggera (per un importo di 38.725.392 euro), altri 91 da ricostruzione pesante (per un importo di 71.705.065 euro), 108 dall’Ordinanza 100 emanata dal Commissario straordinario alla ricostruzione (per un importo di 44.680.959 euro) e ulteriori 2 edifici che saranno interessati dall’Ordinanza 13/2017 (per un importo di 232.101 euro)”.

Fra le 830 pratiche ci sono anche 54 richieste di delocalizzazione di attività produttive per le quali sono previsti contributi per oltre 700 mila euro.

“A San Severino sono stati chiusi 325 cantieri – aggiunge il sindaco Piermattei – e di questi 279 sono relativi alla ricostruzione privata, altri 3 alla ricostruzione pubblica e 43 agli interventi su proprietà che hanno fatto ricorso al Sisma bonus”.

Ammontano, infine, a quasi 4 milioni di euro gli interventi che riguardano gli edifici pubblici. Tra questi, oltre al recupero di Palazzo dei Governatori, dell’Istituto professionale Pocognoni, dell’ex scuola di Stigliano e di un alloggio a Porta Romana, si è aggiunto il recupero del Palazzo comunale.

Sempre in merito al sisma, il Comune di San Severino Marche sta procedendo al pagamento del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di marzo. Complessivamente sono 402 i nuclei familiari destinatari di tale contributo per un importo complessivo di 310 mila e 814 euro.