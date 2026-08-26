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Il chiostro del Castello al monte con le nuove vetrate
Il chiostro del Castello al monte

“Il Tempo II”: serata di beneficenza al Castello per sostenere i bimbi affetti da patologie neonatali

in Attualità 26 Agosto 2026 401 Visite

Un evento esclusivo per sostenere i bambini affetti da patologie neonatali e valorizzare il patrimonio monumentale di San Severino. Venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 21, l’affascinante cornice del chiostro del Duomo antico di Castello al monte ospita la serata di beneficenza “Il Tempo II”, un appuntamento solidale nato dall’ideazione e dal coordinamento di Giovanni Domizi e promosso dalla Pro loco settempedana con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa intende combinare la finalità benefica di raccolta fondi a favore dell’infanzia fragile con la promozione e riscoperta dei luoghi simbolo del territorio. La cornice storica di Castello al monte accoglierà i partecipanti in un’atmosfera suggestiva, impreziosita da un allestimento curato e da una cena speciale. Per l’occasione, il programma culturale e di accoglienza si arricchirà con l’apertura straordinaria del Museo archeologico “Giuseppe Moretti”, accessibile fino alle 24, offrendo agli ospiti l’opportunità di visitare le raccolte e scoprire la storia antica del territorio settempedano.

Per partecipare alla serata di beneficenza è richiesta la prenotazione (con pass di ingresso) al numero 335 1222646.

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