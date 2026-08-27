Castel San Pietro: alla riscoperta di Padre Giuseppe Zampa, torna l’evento “In Cammino”

Torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati al territorio e alla memoria storica locale: domenica 6 settembre si terrà l’iniziativa “Padre Giuseppe Zampa… in cammino”, promossa dalla Comunanza di Castel San Pietro e dall’associazione “Terra dei Fioretti” con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Severino.

L’evento propone un’escursione ad anello che condurrà i partecipanti da Castel San Pietro a Chigiano e ritorno, snodandosi attraverso sentieri immersi nei boschi, angoli panoramici ed elementi di spessore storico e naturalistico legati al territorio settempedano.

Il programma

Alle ore 14.30 ritrovo e partenza dei partecipanti davanti alle ex scuole di Castel San Pietro e camminata naturalistica guidata lungo l’itinerario Castel San Pietro – Chigiano – Castel San Pietro, tra cenni storici, flora locale e scorci paesaggistici.

Alle ore 19 celebrazione di una messa, a seguire momento conviviale in piazzetta con degustazione di prodotti tipici locali curata da Carni Sant’Elena e Fattoria Fucili.

L’iniziativa prende il nome e trae ispirazione da padre Giuseppe Zampa, nato ad Agello di San Severino nel 1873 e deceduto a Sucre nel 1935, illustre frate minore e figura carismatica di missionario definito “benefattore tra gli ultimi”.

Storico ed instancabile educatore, padre Zampa operò per decenni in Bolivia, dove fondò la celebre rete delle “Escuelas de Cristo”, le Scuole di Cristo. Con intuizione pedagogica precorritrice dei tempi, promosse l’alfabetizzazione e la formazione diretta delle comunità indigene, permettendo loro di auto-istruirsi e formare i primi maestri locali di madrelingua.

L’evento “In cammino” intende valorizzare l’eredità spirituale e culturale di questa straordinaria figura legata a Castel San Pietro e rilanciare la scoperta turistica del versante del Monte San Vicino e della Valle di San Clemente.

Per partecipare al trekking è obbligatorio l’uso di scarpe adatte.

La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria al numero di telefono 328 204 1757.