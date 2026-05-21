“Tracce”, ciclo di conferenze tra archeologico, storia e territorio al museo Moretti

Nasce “Tracce”, il nuovo ciclo di conferenze promosso dal Comune in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e con la Rete museale Alta valle del Potenza.

L’iniziativa, che verrà ospitata presso il museo archeologico “Giuseppe Moretti” di Castello al monte, intende offrire al pubblico un’occasione di approfondimento sui temi dell’archeologia, della storia antica e del rapporto tra patrimonio culturale e territorio, valorizzando il museo come luogo di studio, incontro e divulgazione.

Il ciclo iniziale prevede due appuntamenti, entrambi alle ore 17.30.

Il primo incontro si tiene venerdì 22 maggio con la conferenza “La romanizzazione del Piceno” a cura di Francesco Pizzimenti, archeologo e dottore di ricerca, in servizio presso la Soprintendenza.

Pizzimenti si occupa di tutela archeologica, gestione dei depositi di beni archeologici, inventariazione dei materiali e consultazione della Carta archeologica. Alla sua attività istituzionale affianca un solido percorso di ricerca maturato presso l’Università di Bologna, con studi dedicati al popolamento della valle dell’Aso nelle prime fasi della romanizzazione, ai complessi santuariali e alla documentazione archeologica del territorio, anche attraverso strumenti Gis, rilievo topografico e indagini non invasive.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 12 giugno con Francesco Belfiori, funzionario archeologo della Soprintendenza, che interverrà sul tema “Costruire il sacro. Edilizia templare e terrecotte architettoniche nel mondo romano”.

Archeologo classico, dottore di ricerca e specializzato in Beni archeologici, Belfiori ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Bologna sui paesaggi sacri di età romana in area medio-adriatica. I suoi interessi scientifici riguardano in particolare l’archeologia del culto, i processi di interazione tra Roma e le popolazioni italiche, l’architettura sacra e le terrecotte architettoniche, temi ai quali ha dedicato numerosi studi, pubblicazioni e progetti di ricerca e valorizzazione.

Con “Tracce” si rafforza la collaborazione tra istituzioni e territorio, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico locale e renderlo sempre più accessibile alla comunità.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 0733 641273 oppure inviare una email a ufficiocultura@comune.sanseverinomarche.mc.it o ancora collegarsi al sito www.altavalledelpotenza.it