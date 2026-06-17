Pro loco, lunedì 6 luglio l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo direttivo

Con il Consiglio direttivo in scadenza, la Pro loco annuncia l’apertura della campagna per la raccolta delle nuove candidature e convoca l’assemblea dei soci per lunedì 6 luglio 2026. Assemblea che delineerà la governance dell’associazione per il prossimo quadriennio (2026-2030). La riunione si terrà nell’ex Sala udienze del Giudice di pace a Palazzo Governatori, in via Cesare Battisti. I lavori sono previsti in seconda convocazione alle ore 21: momento in cui si svolgeranno effettivamente le operazioni di voto e il dibattito assembleare.

“All’ordine del giorno, oltre alle varie ed eventuali – spiega la presidente Paola Miliani – ci sarà il rinnovo delle cariche sociali mediante la nomina degli 11 membri del Consiglio direttivo, organo che poi eleggerà al proprio interno il presidente, il vice presidente, il segretario, il cassiere e le altre figure previste dallo Statuto. Secondo le norme statutarie vigenti, hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Ciascun associato potrà inoltre farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta, fermo restando che è ammessa una sola delega per ogni partecipante presente”.

Le elezioni avverranno sulla base di liste e nominativi precedentemente preparati e consegnati alla segreteria della Pro loco entro le ore 19 di venerdì 3 luglio, termine tassativo corrispondente al terzo giorno antecedente la votazione. Come da regolamento statutario, ogni lista dovrà essere composta da un minimo di 15 a un massimo di 22 persone e risulteranno eletti gli undici componenti della lista che otterrà il maggior numero di preferenze. Qualora non vi sia la volontà di presentare più liste chiuse alternative, i singoli nominativi dei soci che avranno manifestato la propria disponibilità entro i termini confluiranno in un’unica lista generale.

“Invitiamo i cittadini alla massima partecipazione – aggiunge Paola Miliani –, mi rivolgo a chiunque desideri spendersi in prima persona per la valorizzazione del territorio, ricordando che partecipare alle attività dell’associazione è un’esperienza utile, costruttiva e stimolante, che fa bene ai singoli e alla crescita culturale e turistica della città. Tutti gli interessati a proporre la propria candidatura possono lasciare il nominativo presso la sede della Pro loco entro venerdì 3 luglio, assicurando così il proprio personale contributo a un fondamentale momento democratico per l’intera comunità di San Severino”.