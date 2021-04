La mostra su Remo Scuriatti si trasferisce in Pinacoteca

Tutte le cose belle hanno un inizio e una fine. Così in questi giorni la mostra “Remo Scuriatti – fotografo e pittore” sarà smontata per far posto a una nuova esposizione: un nuovo capitolo, una nuova storia tutta da raccontare! C’è però una buona notizia: si potranno ammirare le opere pittoriche di Remo Scuriatti ancora a lungo. I suoi quadri, infatti, saranno trasferiti al piano terra della Pinacoteca civica di San Severino, dove – non appena i musei verranno riaperti – sarà possibile vederli con lo stesso biglietto d’ingresso in Pinacoteca.