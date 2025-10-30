Ultime news
Home | Consigliati | Confraternita Madonna Addolorata di Cesolo accoglie quattro nuove consorelle
L'ingresso in Confraternita delle nuove consorelle
L'ingresso in Confraternita delle nuove consorelle

Confraternita Madonna Addolorata di Cesolo accoglie quattro nuove consorelle

in Consigliati 30 Ottobre 2025 144 Visite

Festa grande a Cesolo per la Confraternita Madonna Addolorata che ha salutato la vestizione e l’accoglienza di quattro nuove consorelle.

Durante la messa, officiata da padre Noè Benitez, assistente spirituale della Confraternita, la comunità ha accolto formalmente le nuove aderenti: Teresa, Loredana, Maddalena e Patrizia.

La cerimonia di vestizione è stata, come da tradizione, un momento particolarmente toccante e carico di profonda fede, simboleggiando l’ingresso delle nuove consorelle all’interno del sodalizio e il loro impegno a proseguire le attività spirituali e caritatevoli della Confraternita.

La liturgia è stata splendidamente animata dal coro parrocchiale, creando un’atmosfera solenne e partecipativa.

A sottolineare il valore che le tradizioni religiose e le associazioni laicali rivestono per l’intera comunità settempedana, alla celebrazione ha partecipato anche il sindaco Rosa Piermattei.

L’ingresso delle nuove consorelle rappresenta un segno di vitalità e continuità per la Confraternita, assicurando la prosecuzione della sua missione all’interno dell’Arcidiocesi.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani