Confraternita Madonna Addolorata di Cesolo accoglie quattro nuove consorelle

Festa grande a Cesolo per la Confraternita Madonna Addolorata che ha salutato la vestizione e l’accoglienza di quattro nuove consorelle.

Durante la messa, officiata da padre Noè Benitez, assistente spirituale della Confraternita, la comunità ha accolto formalmente le nuove aderenti: Teresa, Loredana, Maddalena e Patrizia.

La cerimonia di vestizione è stata, come da tradizione, un momento particolarmente toccante e carico di profonda fede, simboleggiando l’ingresso delle nuove consorelle all’interno del sodalizio e il loro impegno a proseguire le attività spirituali e caritatevoli della Confraternita.

La liturgia è stata splendidamente animata dal coro parrocchiale, creando un’atmosfera solenne e partecipativa.

A sottolineare il valore che le tradizioni religiose e le associazioni laicali rivestono per l’intera comunità settempedana, alla celebrazione ha partecipato anche il sindaco Rosa Piermattei.

L’ingresso delle nuove consorelle rappresenta un segno di vitalità e continuità per la Confraternita, assicurando la prosecuzione della sua missione all’interno dell’Arcidiocesi.