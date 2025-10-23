“Inside Marche Live”, sinergie e strategie per la promozione turistica regionale

Si è tenuta presso l’Hotel Cosmopolitan di Civitanova la riunione di Inside Marche Live, l’Associazione dei Tour operator incoming delle Marche, che riunisce operatori del turismo incoming delle Marche. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra imprese, istituzioni e professionisti del settore, con l’obiettivo di tracciare nuove linee di collaborazione per la promozione integrata della destinazione Marche sui mercati nazionali e internazionali.

Durante la riunione sono stati affrontati temi centrali per il futuro del turismo regionale: dalle strategie di marketing digitale alla valorizzazione delle esperienze autentiche, passando per la destagionalizzazione e la costruzione di pacchetti turistici integrati. Ampio spazio è stato dedicato anche al bilancio delle attività 2025 e alla pianificazione delle iniziative per il prossimo anno, tra fiere, workshop e azioni di co-marketing.

“Inside Marche Live si conferma una rete solida e dinamica con quasi 30 tour operator associati, capace di rappresentare il meglio dell’offerta turistica marchigiana e di fare squadra per attrarre nuovi flussi di visitatori”, ha commentato Federico Scaramucci, presidente dell’Associazione Inside Marche Live.

Nei prossimi giorni si terranno una serie di incontri dell’Associazione con le principali istituzioni a partire dall’Agenzia del Turismo per rafforzare il dialogo tra operatori privati e istituzioni, in un’ottica di collaborazione sempre più orientata alla qualità, alla sostenibilità e all’innovazione dei servizi turistici.

Inside Marche Live continua così il suo percorso di crescita e di promozione del brand Marche nel mondo, valorizzando la pluralità dei territori, delle esperienze e delle eccellenze che rendono unica la regione.