Successo per l’arrivo del pugile Giovanni De Carolis, ex campione del mondo Wba

Un evento reso eccezionale dal trasporto dei pugili od aspiranti tali locali che hanno fatto tesoro dei suoi consigli, ma soprattutto dalla grande carica umana che non ti aspetti da un ex iridato. L’ex campione del mondo Wba, il 41enne romano Giovanni De Carolis, a tutt’oggi l’ultimo italiano ad aver conquistato un titolo mondiale, attuale direttore tecnico delle nazionali élite, ha ammaliato la folla dei boxers settempedani e dei tanti tifosi e curiosi che hanno potuto apprezzare le sue doti tecniche e la sua disponibilità alla palestra Le Bocce di viale della Resistenza, a San Severino.

L’evento, realizzato dall’Accademia pugilistica settempedana presieduta da Carlo Sfrappini e patrocinato dal Comune di San Severino, si è snodato tra sabato e domenica in due distinti appuntamenti. Nel pomeriggio di sabato i ragazzi, con la piacevole aggiunta di una boxer donna, si sono impegnati in una due ore di lezioni tecnico tattiche; la mattina seguente il campione De Carolis ha testato i partecipanti allo stage dal punto di vista atletico con azioni mirate al miglioramento tecnico. Tra un invito a difendersi, a «parare, bloccare e attaccare», ed un altro a mantenere le distanze e la guardia nel modo più proficuo ed a schivare i colpi del rispettivo sparring, la lezione di De Carolis è risultata incisiva, stimolante e quanto mai istruttiva per gli atleti che a fine sessione hanno potuto contare sui consigli mirati del titolato trainer, per poi gustarsi le foto di rito con il campione ed i preziosi, indelebili autografi con pennarello sui propri guantoni. «Cosa consiglio a chi si avvicina al pugilato? Vieni in palestra e divertiti! – è la risposta di un divertito De Carolis -. Qui a San Severino ho trovato ragazzi preparati, che hanno dato veramente tutto nell’allenamento. Continuo a portare il pugilato in tutta Italia con orgoglio e saluto e ringrazio San Severino». E San Severino contraccambia con piacere.

Luca Muscolini