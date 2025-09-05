Sulle orme di padre Giuseppe Zampa: domenica la passeggiata a Castel San Pietro

La Comunanza di Castel San Pietro e i Frati Minori San Giacomo della Marca anche quest’anno organizzano un evento dedicato a padre Giuseppe Zampa.

Domenica 7 settembre, con ritrovo alle ore 14, ci si incamminerà da Castel San Pietro e, percorrendo un sentiero attraverso i boschi della Comunanza, si arriverà alla piccola chiesa di Santa Maria della neve dove Padre Luciano Genga impartirà una benedizione a tutti i presenti.

Poi il gruppo, guidato da due guide ambientalistiche, Nicola Postiglione e Alessandra Vitanzi, proseguirà fino alla base del Monte Puro, che verrà costeggiato per arrivare fino alla “Grotta dei Pastori”, una grotta-rifugio utilizzata dalla popolazione locale nel corso degli anni. Quindi si riscenderà con un giro ad anello, godendo di un panorama mozzafiato, verso Castel San Pietro dove, in piazzetta, alle 18.30 i Frati Minori celebreranno la messa.

La pronipote di padre Giuseppe Zampa, Laura Huaman, ha partecipato attivamente all’evento dal Perù e ha inviato anche delle locandine da lei redatte.

A conclusione della giornata seguirà un momento conviviale con degustazione di prodotti tipici a cura di Carni Sant’Elena, Fattoria Fucili e Panificio Ortenzi. E’ indispensabile prenotarsi per la passeggiata e per la degustazione telefonando al numero 3282041757.