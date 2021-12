Pallanuoto: l’Under 12 è quarta al torneo “Città di Osimo”

Si chiude con prestigioso quarto posto per il Blugallery il 3° Trofeo di pallanuoto Città di Osimo “Un giorno giocheró… da grande” riservato alla categoria U12. Ottima la prestazione del gruppo guidato da Andrea Pierucci (presenti in panchina anche gli allenatori Giannicola Pontoni e Fabrizio Montecchia) e capitanato da Riccardo Eusebi con il vice Jacopo Compagnucci, quest’ultimo laureatosi miglior realizzatore nelle file settempedane. La manifestazione ha visto battagliare alcune fra le migliori squadre regionali. Nella due giorni di gare i ragazzi di Pierucci hanno subito incontrato le “mule” triestine, domate con uno scarto netto grazie all’attenzione difensiva di Eusebi e Tacchi, del possesso palla e delle belle giocate in avanti di Borghiani e dei gol a grappoli di Compagnucci. Nella seconda partita è arrivata una severa sconfitta ad opera dei campioni regionali della Vela Ancona. La terza ed ultima partita di sabato scorso, che sanciva la chiusura delle sfide del girone per i settempedani, ha visto il confronto con i padroni di casa dell’Osimo Pirates. Partita viva e combattuta, con gli equilibri cambiati da un rigore parato dal portiere Carnevali e da una serie di gol di Rondelli che hanno chiuso la pratica e portato i settempedani a giocare la semifinale con Trieste maschile e la finale con Fermo. «Purtroppo – analizza mister Pierucci – un paio di infortuni ed altre assenze hanno condizionato le partite della domenica. I ragazzi escono in ogni caso con un bellissimo quarto posto, arricchiti da un’esperienza stimolante ed al contempo divertente. Nella mattinata di domenica c’è stata inoltre l’opportunità di disputare gare amichevoli che hanno visto impegnati i giovanissimi della squadra: Rubini, Rocci, Giannangeli, Pettarelli, Diamantini e Pontoni Jr. Prima di augurare a tutti gli atleti e gli appassionati serene festività – conclude Pierucci – vorrei ringraziare di cuore i volenterosi genitori che hanno fatto la spola per un intero weekend tra San Severino ed Osimo, senza poter fare ingresso nella struttura (per la normativa anti Covid, ndr). I successi dei ragazzi sono stati anche merito loro».

Luca Muscolini