Incidenti domestici e primo soccorso: Cisl e Croce rossa puntano sulla prevenzione

La sicurezza tra le mura domestiche e l’importanza di saper agire correttamente in caso di emergenza sono i temi al centro dell’incontro pubblico dal titolo “Prevenzione degli incidenti domestici e primo soccorso”, in programma sabato 6 settembre alle ore 16 al cineteatro Italia di San Severino.

L’iniziativa, promossa dalla Fnp Cisl pensionati Marche, in collaborazione con la Croce rossa italiana – Comitato di San Severino -, è a ingresso libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Rosa Piermattei, intervengono Rosaria Giacomozi, segretaria responsabile Rls Tolentino-Camerino; Papa Pacifico, coordinatore della struttura periferica Fnp Cisl di San Severino; i rappresentanti della Croce rossa, i quali proporranno dimostrazioni pratiche di primo soccorso legate agli incidenti domestici; e Nazzarena Lambertucci, coordinatrice politiche di genere Fnp Cisl Marche.

L’evento intende sensibilizzare la cittadinanza, con particolare attenzione agli anziani e alle famiglie, sull’importanza di prevenire situazioni di rischio quotidiano – dalle cadute agli incendi, fino agli incidenti elettrici – e di acquisire nozioni fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di necessità. Un appuntamento dunque di grande valore sociale e formativo, che unisce la dimensione informativa a quella pratica, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per rendere la casa un luogo più sicuro.