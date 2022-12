Vince la Sios Novavetro il sentitissimo derby contro Caldarola Volley, con il risultato di 0-3. Parte da subito forte la squadra gialloblu, decisa fin da subito a prendere i 3 punti per proiettarsi provvisoriamente in testa alla classifica. Con uno schiacciante 14/25 i settempedani conquistano il primo set e sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di coach Pasquali non cedono vincendo anche il secondo parziale: Caldarola non può far altro che subire il martello pneumatico settempedano che porta la partita sul 2-0 (18-25). Nel finale, l’esperienza dei padroni di casa si fa sentire su una Sios Novavetro che rimane spenta fino al 19-17, ma che poi all’improvviso si accende e con un parziale di 2-8 si porta a casa il bottino pieno con un netto 0-3 (19-25).

Vista la sconfitta della squadra Farmacia Armadio Rsv, la Sios Novavetro balza in testa alla classifica diventando la nuova capolista del girone B di serie C maschile!

Appuntamento a sabato prossimo, dove nella tana del “Ciarapica” arriverà la terza forza del campionato, l’Aurora Volley Appignano.

Sempre in serie C torna alla vittoria la Tormatic San Severino che con un netto 3-1 vince la sfida contro il Grottammare Volley e prende 3 punti importantissimi, che la vedono avvicinarsi ai piani alti della classifica. Partita sotto controllo per le ragazze gialloblu che sul risultato di 2-0 calano un po’ in fatto di attenzione permettendo alle ospiti di rientrare in partita. La reazione della squadra di casa però è immediata e con un netto 25-18 le settempedane conquistano il quarto set e si prendono la partita, il bottino pieno e un bel sorriso che farà affrontare al meglio tutto il lavoro da fare.