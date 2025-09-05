Pescatori settempedani sul podio al trofeo “Città di San Severino Marche”

Si è concluso con grande successo l’undicesimo Trofeo “Città di San Severino Marche”, gara di pesca alla trota torrente con esche naturali promossa dall’associazione sportiva dilettantistica Pescatori Settempeda Italica, presieduta da Sandro Dignani.

L’evento ha visto la partecipazione di circa quaranta appassionati provenienti da Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Marche, che si sono sfidati lungo il corso del fiume Potenza, nel tratto compreso tra il ponte della Rocchetta e la centrale dell’Assem al Cannucciaro.

La competizione ha regalato momenti di grande abilità e sportività. A conquistare il primo posto è stato Emanuele Cipriani dell’Asd Pescatorisile di Campobasso. Sul secondo gradino del podio si è piazzato Massimo Ceccarelli della Settempeda Italica, seguito al terzo posto dal compagno di squadra Giulio Belfiori.

Alle premiazioni finali, che hanno celebrato l’impegno e la passione di tutti i partecipanti, ha preso parte anche l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni.