Palio 2025, Colleluce si ritira dalla disfida: “I nostri bambini hanno subìto un torto”

Vittoria di Villa di Cesolo nei giochi medievali (corsa con i sacchi, trampoli e mattoni) e di Serralta nel gioco della Brocca; finale di consolazione del tiro alla fune a Taccoli, mentre lo scontro decisivo della specialità tra Cesolo e Serralta sarà vissuto nella serata conclusiva di sabato 14 giugno.

Questi i verdetti delle prime contese tra i castelli, contrade e rioni in gara nel 44° Palio dei grandi che ha avuto un colpo di scena ad inizio serata, quando gli atleti del castello di Colleluce hanno opposto il… gran rifiuto a scendere in campo. La motivazione è la contestazione di una decisione degli arbitri federali del tiro alla fune dei piccoli risalente a venerdì scorso. I giudici hanno assegnato una manche, che era stata appannaggio di Colleluce, agli avversari di rione Di Contro come penalità perché i ragazzini di Colleluce, dopo la vittoria nella seconda tirata di semifinale, hanno lasciato in anticipo la fune facendo ruzzolare i gialloblù di Di Contro. Questi ultimi si sono poi imposti per due tirate a una e hanno relegato Colleluce alla finale di consolazione.

«Contestiamo la decisione dell’arbitro che ha sbagliato clamorosamente il verdetto – dice la presidentessa del Comitato del Castello di Colleluce, Serenella Eugeni -. I nostri piccoli hanno lasciato la fune per eccessivo entusiasmo dopo aver vinto con merito anche la seconda tirata. In piazza l’esito della contesa è stato chiaro, abbiamo anche un filmato di una signora del pubblico da cui si evince che prima i nostri baby atleti hanno vinto la seconda manche di semifinale a spese di Di Contro e poi hanno lasciato la fune, facendo ruzzolare gli avversari con i quali ci scusiamo profondamente per l’incidente. Tuttavia l’arbitro, che avrebbe dovuto conoscere il regolamento che tutti noi rappresentanti di rione, contrada e castello firmiamo prima dell’inizio dei giochi del Palio, avrebbe dovuto lasciare il verdetto del campo per poi, a competizione conclusa, penalizzarci di 5 punti. Invece così è stato negato ai nostri ragazzi l’accesso in finale a cui tenevano moltissimo e che si erano regolarmente guadagnati. Così facendo non li hanno certamente rispettati. Abbiamo chiesto invano un passo indietro agli organizzatori dei giochi inviando anche il video, ma non siamo stati ascoltati. Così abbiamo preso la decisione di ritirarci dal Palio, con grosso rammarico, soltanto per difendere i diritti dei nostri ragazzi che tanto si erano allenati per l’occasione. Una decisione sofferta ma che poteva essere evitata se i direttori di gara fossero tornati sulla loro decisione. Ma così non è stato. Non ho mai contestato alcunché in tanti anni di Palio, ma stavolta ho voluto intervenire per tutelare i diritti dei nostri meritevoli ragazzi del tiro alla fune».

Intanto, in attesa di vedere l’epilogo sabato prossimo, villa di Cesolo si gode il vertice della classifica, avendo incamerato il successo nella spettacolare staffetta in cui ci si cimentava nella corsa con i sacchi, con i trampoli e nel gioco del mattone e la seconda piazza nel gioco della brocca. Alle due belle performances si deve aggiungere la prestigiosa finale conseguita a spese di rione Settempeda, che presentava in formazione l’applaudita amazzone Chiara, nel tiro alla fune che porterà altri punti pesanti nel carniere dei cesolani, anche se il castello di Serralta, detentore del Palio, finalista a sua volta nel tiro alla fune dopo la vittoria ai danni di Taccoli, battuto per due tirate a zero, proverà a sferrare il colpo gobbo. Molto dipenderà dall’esito della classicissima Corsa delle torri, il memorial don Amedeo Gubinelli, trofeo a ricordo del sacerdote ispiratore dei giochi per il Patrono, che si terrà interamente nella serata di sabato 14, in cui si disputeranno tutte le finali, si assegneranno i Palii adulti e bambini e si assisterà allo spettacolo pirotecnico a base musicale molto atteso dalla popolazione. Senza dimenticare, però, il torneo del Coccio, disfida di arco e balestra, previsto venerdì 13 alle 21, nel giardino del Circolo ricreativo Acli, che porterà altri punti ai sette contendenti in lizza.

44° PALIO ADULTI

CLASSIFICA FINALE CORSA CON I SACCHI, TRAMPOLI E MATTONI

1)Villa di Cesolo punti 16, 2)Rione Settempeda p.12, 3)Rione di Contro p.9, 4)Contrada Taccoli p.7, 5)Castello di Serralta p.5, 6)Contrada Oltre le Mura p.3. Non ha gareggiato Castello di Colleluce.

CLASSIFICA FINALE GIOCO DELLA BROCCA

1)Serralta punti 16, 2)Cesolo p.12, 3)Taccoli p.9, 4)Settempeda p. 7, 5)Oltre le Mura p.5, 6)Di Contro p.3. Non ha gareggiato Colleluce.

TIRO ALLA FUNE

3)Taccoli punti 16, 4)Settempeda p. 13, 5)Oltre le Mura p.10, 6)Di Contro p.8. Non ha gareggiato Colleluce.

Finale di sabato 14 giugno: Cesolo-Serralta.