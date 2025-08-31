Ultime news
Il teatro Feronia
Soprintendenza autorizza lavori riqualificazione energetica del teatro Feronia

31 Agosto 2025

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ha autorizzato l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e di efficientamento sul sistema di riscaldamento del teatro comunale Feronia.

La decisione arriva dopo la richiesta presentata dal Comune con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sua sostenibilità ambientale dell’edificio. Il progetto, esaminato e ritenuto ammissibile dalla Soprintendenza, prevede interventi di manutenzione straordinaria che non altereranno l’aspetto estetico e strutturale del teatro, che è sottoposto a tutela storico-artistica.

I lavori approvati includono una serie di interventi mirati tra cui la sostituzione degli infissi esistenti, ormai degradati e non storici, con nuovi serramenti in legno a taglio termico, che miglioreranno il bilancio energetico dell’immobile senza modificarne i prospetti, la conversione dell’impianto di riscaldamento ancora a gasolio con l’installazione di un nuovo generatore a condensazione più efficiente, la sostituzione dei vecchi ventilconvettori con nuovi modelli dotati di motori a inverter, al fine di ottenere una significativa riduzione dei consumi elettrici.

Il progetto, che prevede anche la bonifica di elementi desueti, rappresenta un passo avanti verso la modernizzazione e la conservazione di uno degli edifici storici più importanti della città, garantendone la tutela e il rispetto delle normative vigenti.

