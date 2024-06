Partita del cuore per chiudere l’anno scolastico: a sorpresa vincono i Prof

Non hanno regalato nulla sul parquet del palasport Toti Barone gli insegnanti che si sono coraggiosamente cimentati nella sfida con i vincitori del torneo di calcetto delle terze medie, la 3^E, riuscendo alla fine a imporsi a sorpresa, addirittura con il doppio scarto, per 4-2, a spese dei propri alunni in un palas gremito da tutte le altre classi della Secondaria dell’Ic Tacchi Venturi diretto da quest’anno dalla preside Catia Scattolini.

Prima del confronto il saluto del vice sindaco ed ex preside del Venturi, Vanna Bianconi, che, di fronte all’entusiasmo dei ragazzi che hanno gremito gli spalti fino ad assestarsi a bordo campo stile Basket Nba pur di non perdersi lo spettacolo, ha lanciato il classico «Vinca il migliore».

A seguire l’intervento, anch’esso breve per risparmiare fiato prezioso, di padre Luciano Genga, rinforzo principe della formazione di calcio a sette dei docenti, che ha ricordato il senso della Partita del cuore: «Il fair play: valore fondamentale e spesso trascurato, nello sport e nella vita».

Dopodiché palla al centro per due tempi emozionanti da 20’ ciascuno e portiere volante, senza possibilità di tocchi con le mani. A colpire per primi sono stati i ragazzi con una punizione a sorpresa del “faro” Ruggeri. Gli insegnanti non hanno demorso, cogliendo il pari su rigore per un solare fallo di mani di Manea con la professoressa di Storia, Isabella Ciccioli, a segno.

Il 2-1 dei docenti dalla distanza con una calibrata conclusione di Valeriano Terzano, festeggiatissimo.

Dopo il… lungo intervallo, il tris dei professori a seguito di un rocambolesco autogol di Manea e il poker dell’irresistibile padre Genga, memore delle prodezze in gioventù sui campi da calcio.

Laaouli ha addolcito il verdetto avverso agli studenti che alla fine hanno festeggiato coralmente l’ultima giornata di scuola a base di sport e gioia con una mega invasione di calcio.

Giudizio tecnico positivo soprattutto per le giocatrici Prof e per le guizzanti studentesse, arbitraggio “corretto” del collaboratore Andrea Fabrizi e stimolante “diretta” al microfono del collega Dario Rocci.

Al termine padre Genga ha ricordato l’appuntamento di domenica 9 giugno, alle ore 19, al monastero delle Clarisse di Santa Chiara, per la benedizione degli studenti impegnati negli esami di terza media, maturità e universitari con post rito religioso a base di pizza e dolci gratis per “esorcizzare” la paura degli esami.

Lu.Mus.