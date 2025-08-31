Circo a teatro: rinnovata la collaborazione con il “Sic” (Stabile di innovazione circense)

Il Comune rinnova la collaborazione con il Sic, lo Stabile di innovazione circense, il primo centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo riconosciuto dal Ministero della Cultura. La partnership, avviata nel 2022, è stata riconfermata dalla Giunta settempedana anche per la prossima stagione.

Il progetto, sviluppato dall’associazione Sistema 23 e guidato dai direttori artistici di Circo El Grito, gruppo considerato pioniere del circo contemporaneo in Italia, in collaborazione con Catherine Magis, fondatrice e direttrice di Up – Circus and Performing Art di Bruxelles, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche, si avvale della collaborazione de I Teatri di Sanseverino e dell’utilizzo del Feronia dove vengono portate in scena le rappresentazioni invernali e dove sono ospitate le residenze di compagnie internazionali, il tutto affiancato da una rassegna estiva con spettacoli sotto lo chapiteau.

L’iniziativa si pone come obiettivo quello di qualificarsi come un’eccellenza a livello locale e nazionale, attrarre nuovo pubblico e sostenere le nuove generazioni di artisti. Come spiegato da Fabiana Ruiz Diaz, co-direttrice artistica, il Sic propone “un’alternativa artistica e culturale di un linguaggio che sta conquistando il pubblico”.

La partnership tra il Comune di San Severino e lo Stabile di innovazione circense ha già riscosso un notevole successo, portando in città il meglio del circo di creazione europeo e dimostrando la validità di un progetto che unisce storia e innovazione, tradizione e sperimentazione.

Per il co-direttore artistico Giacomo Costantini, “a San Severino si sta realizzando qualcosa di incredibile”: un’affermazione che sottolinea l’importanza di questo polo culturale per tutto il territorio.