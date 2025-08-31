Ultime news
CONTRAM
Home | Sport | Ruzzola, gli specialisti di Serralta dominano la gara del Campionato nazionale Uisp
Gli "specialisti" della Polisportiva Serralta
Gli "specialisti" di Serralta

Ruzzola, gli specialisti di Serralta dominano la gara del Campionato nazionale Uisp

in Sport 31 Agosto 2025 176 Visite

Si è svolta a San Severino una gara di ruzzola a squadre valida per il 41esimo Campionato nazionale della specialità organizzato dall’Uisp. La “due giorni” (sabato 23 e domenica 24 agosto) ha visto protagonisti – nella categoria A – i portacolori della Polisportiva Serralta che, evidentemente, tirando in casa, hanno fatto valere la loro conoscenza del territorio. In particolare si sono classificati al primo posto i ragazzi del team composto da Filippo Cinti, Manuel Cruciani, Andrea Marchionni, Marco Piersanti, Silvano Luchetti e Alessandro Caprodossi.

Sul terzo gradino del podio, invece, sono saliti gli atleti della squadra formata da Cristiano Beni, Vincenzo Beni, Pierino Ortolani, Lucio Ortolani, Oriano Orsini, Giancarlo Grassetti, Flaviano Costantini e Samuele Carsetti. Per la cronaca, al secondo posto si è piazzata la squadra di Apiro capitanata da Quinto Filipponi. Grande soddisfazione, dunque, a Serralta dove, la settimana prima, si era svolta con successo la prima edizione del “Memorial Corsi Primo e Papavero Giuliano”.

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

TAG:

Il Settempedano © Copyright 2020, Tutti i diritti riservati | Web Agency Studio Borgiani