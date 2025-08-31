Ruzzola, gli specialisti di Serralta dominano la gara del Campionato nazionale Uisp

Si è svolta a San Severino una gara di ruzzola a squadre valida per il 41esimo Campionato nazionale della specialità organizzato dall’Uisp. La “due giorni” (sabato 23 e domenica 24 agosto) ha visto protagonisti – nella categoria A – i portacolori della Polisportiva Serralta che, evidentemente, tirando in casa, hanno fatto valere la loro conoscenza del territorio. In particolare si sono classificati al primo posto i ragazzi del team composto da Filippo Cinti, Manuel Cruciani, Andrea Marchionni, Marco Piersanti, Silvano Luchetti e Alessandro Caprodossi.

Sul terzo gradino del podio, invece, sono saliti gli atleti della squadra formata da Cristiano Beni, Vincenzo Beni, Pierino Ortolani, Lucio Ortolani, Oriano Orsini, Giancarlo Grassetti, Flaviano Costantini e Samuele Carsetti. Per la cronaca, al secondo posto si è piazzata la squadra di Apiro capitanata da Quinto Filipponi. Grande soddisfazione, dunque, a Serralta dove, la settimana prima, si era svolta con successo la prima edizione del “Memorial Corsi Primo e Papavero Giuliano”.