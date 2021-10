Al via serie C maschile e D femminile: domenica la presentazione delle squadre

Inizia sabato 23 ottobre il campionato regionale di serie C di pallavolo maschile. Sedici le formazioni al via, divise in due gironi. Nel gruppo “B” troviamo la neopromossa San Severino Volley di coach Adrian Pasquali che dovrà vedersela con Montegiorgio, Travaglini Pallavolo Ascoli, Riviera Samb Volley, Pallavolo Banca Macerata, Aurora Volley Appignano, Telusiano e Volley Macerata. Il debutto dei settempedani è in programma alle ore 17 sul campo della “Travaglini” ad Ascoli Piceno, mentre il primo appuntamento casalingo, al palasport “Ciarapica”, è previsto sabato 30 ottobre (alle 18) contro il Volley Macerata. Per quanto riguarda invece la serie D femminile, la squadra di San Severino è nel raggruppamento “C” assieme a Luna Volley, Emmont Volley, Futura Tolentino, Volley 79 Civitanova, Pallavolo Sangiustese, Helvia Recina Macerata ed Esavolley. Le ragazze settempedane debuttano sabato 23 ottobre alle 18, in casa, contro l’Emmont, giocando però nella palestra “Tori Barone”. Dopo il sabato agonistico, la società presieduta da Cesare Martini ha organizzato una presentazione pubblica di tutte le formazioni, maschili e femminili, presso il chiostro del “San Domenico”. L’appuntamento è per domenica 24 ottobre alle ore 19. Saranno presenti tutti i tesserati del San Severino Volley, dalle prime leve fino ai ragazzi della serie C.