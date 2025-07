Anche l’urlo di Marco Tardelli ha salutato i Campionati nazionali universitari di calcio 2025

Nella splendida cornice della Rocca Borgesca di Camerino sono stati inaugurati i Campionati europei universitari di calcio 2025 che, organizzati da Cus Camerino e Unicam, coinvolgono anche San Severino con il suo stadio comunale.

A portare il saluto ai ragazzi, con un videomessaggio, è stato il campione del mondo Marco Tardelli, il quale ha lanciato un bellissimo augurio di speranza ai ragazzi dicendo loro “… abbiate fiducia nel mondo”.

Grande gioia tra i ragazzi che compongono le 26 squadre di calcio a 11 maschile e calcio a 7 femminile provenienti da 14 Paesi europei e da 21 università del “vecchio continente”.

Marco Moscatelli e Camilla Ruffini hanno condotto la serata che ha visto alternarsi momenti musicali, aperti dalla Banda Città di Camerino e dal Coro universitario di Camerino, che hanno reso particolarmente significativo il momento dell’alzabandiera, portata al sindaco Lucarelli da Juan Luca Sacchi noto arbitro di calcio di seria A, cantando e suonando l’Inno di Mameli. Poi è seguita la sapiente interpretazione dell’Inno alla Gioia della soprano Elisabetta Gagliardoni, accompagnata alle tastiere da Gianluca Aureli e al cerchio aereo da un’esibizione di danza di Anna, Irene e Ludovica, ballerine dell’Asd Area 21 della maestra di danza Rossella Campolungo.

Dopo la dichiarazione ufficiale di apertura dei giochi sono seguiti il giuramento dell’atleta, pronunciato da Elena Bianchini, atleta della squadra di calcio a 7 del Cus Camerino, e il giuramento dell’arbitro, pronunciato dall’arbitro turco Arda Ercetin.

In chiusura, le ragazze dell’associazione di ginnastica ritmica Promo sport di Camerino Adele, Consuelo, Erica, Matilde, Michela e Noemi, accompagnate dalla maestra Dimka Ratcheva, hanno concluso la serata esibendosi sulle note di We Are the Champions, cantata con maestria da Camilla Ruffini.

Le gare dei campionati europei si svolgeranno fino al 3 agosto, giorno delle finali, e si disputeranno presso gli stadi di Camerino (“Livio Luzi” e Comunale), di Castelraimondo, Matelica e, come detto, di San Severino.

La finale ci sarà domenica 3 agosto alle ore 18.30 presso lo stadio universitario Livio Luzi di Camerino; a seguire si terrà la cerimonia di premiazione con il passaggio della bandiera all’Università di Porto, organizzatrice dei Campionati del 2027.