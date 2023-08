Porte aperte alla Settempeda per i giovani calciatori e per tutti coloro che vorranno provare, almeno per un giorno, la gioia di giocare a pallone sul manto erboso del “Soverchia”. Sabato 2 settembre, dalle ore 16.30, ci sarà dunque la possibilità per i ragazzi e ragazze dai 5 ai 12 anni di partecipare all’open day che la società biancorossa organizza per promuovere la propria attività agonistica e non a livello giovanile.

La giornata gratuita di open day (“Scendi in campo con noi”) renderà possibile partecipare a sedute di allenamento e divertimento con gli istruttori della società con lo staff tecnico che verrà ufficialmente presentato in questa serata. A contorno dell’evento saranno funzionanti la segreteria, per avere info sulle varie attività oltre che per effettuare le iscrizioni ai vari gruppi, e il magazzino, nel caso in cui i tesserati avessero bisogno del materiale tecnico-sportivo.