Rione Di Contro, bilancio positivo: “La festa è riuscita nonostante il maltempo”

Nonostante il maltempo che ha reso necessario l’annullamento per pioggia della seconda delle cinque serate in programma, la Festa del rione di Contro si è svolta regolarmente. «In particolare abbiamo riscontrato un gran numero di ospiti nella serata d’avvio in cui il… piatto musicale lo ha servito un big come Omar Lambertini – sottolinea il presidente del Comitato di Rione di Contro, Stefano Stefanelli –, che ha alzato l’asticella. Molto bene anche le altre band: Suonami, il partenopeo Roberto Polisano e Gianni e Roberto nella serata di chiusura di domenica. Apprezzato dai visitatori anche il doppio menu pesce-carne del venerdì, le proposte vegane ed i consueti giochi di intrattenimento. Riguardo alla funzione religiosa di inizio kermesse quest’anno non è stata possibile per una concomitanza di impegni spirituali di padre Luciano Genga che comunque ci è venuto a trovare nella giornata d’epilogo e che ha promesso di officiare la messa iniziale il prossimo anno».

Tra le chicche, oltre al consueto clima di allegria degli operosi addetti ai lavori che ha contagiato i visitatori, da segnalare anche alcuni piccoli interventi dei volontari di Di Contro all’impianto elettrico e idrico dei giardini di via D’Alessandro di pubblica utilità in futuro per altri utenti (nei pressi c’è la scuola Primaria) che il Comune, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa, dovrebbe gradire.

Intanto è alle porte la festa di chiusura dell’estate di Cesolo che quest’anno coincide con il 700° anniversario della nascita della santa Margherita particolarmente venerata dai cittadini della frazione.

Lu.Mus.