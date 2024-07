Settempeda, Enzo Vissani entra in società: è lui il nuovo direttore sportivo

La Settempeda non si muove solo sul mercato dei giocatori, ma lo fa anche a livello dirigenziale tanto da piazzare un gran colpo che rafforza lo staff che seguirà le sorti della formazione settempedana. E’ ufficiale infatti l’ingresso in società di Enzo Vissani. Figura importante quella di Vissani che porta nel club biancorosso la sua enorme conoscenza del calcio locale maturata e costruita nel corso degli anni grazie alle esperienze vissute nelle molte società con cui ha collaborato, l’ultima quella con la Maceratese.

Adesso Vissani, anche grazie ad una conoscenza di vecchia data con Francesco Fattori (altro pilastro dello staff biancorosso), entra a far parte del gruppo dirigenziale che seguirà da vicino la prima squadra. Il ruolo di Enzo Vissani sarà quello di direttore sportivo. Ruolo molto importante che peraltro il neo biancorosso ha intrapreso già da qualche settimana, visto che Vissani è stata una figura fondamentale per la costruzione e per il completamento della nuova squadra che dovrà affrontare da neopromossa il campionato di Promozione.

Insomma, Vissani è un grande rinforzo per la Settempeda e si può affermare che Enzo sia già entrato totalmente nel mondo biancorosso e con la sua grande esperienza sarà un punto di forza nel corso della stagione sia per la società che, in particolare, per i giocatori che potranno rivolgersi a lui per avere preziosi consigli e per sfruttare la sua profonda conoscenza delle dinamiche di spogliatoio e di campo.

r. p.