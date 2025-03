Teatro delle Armonie: il pubblico premia la commedia “Quanno na fija se spusa”

Si è conclusa con successo l’ottava edizione del Teatro delle Armonie, la rassegna di teatro dialettale svoltasi al Lanciano Forum e organizzata dalla Compagnia teatrale Valenti di Treia e dal Comune di Castelraimondo, con il sostegno di Regione Marche, Provincia di Macerata, Unione montana di San Severino, Uilt Marche e gli sponsor Oro Della Terra, Infissi Design e Artigianvetro.

Sabato scorso, 15 marzo, ci sono state le premiazioni all’interno di un vero e proprio spettacolo di varietà che ha visto insieme sul palco il campione del mondo di organetto Francesco Tassoni, il cantastorie Adriano Marchi e la giovanissima e talentosa cantautrice e showgirl Camilla Ruffini.

Il premio miglior opera è stato assegnato alla compagnia Avis Aido di Esanatoglia, con Oddio, la cazzarola! «per l’utilizzo appropriato della vocalità nei singoli attori e la matura espressività delle maschere in una interpretazione fluida ed elaborata», come si legge nella motivazione della giuria composta dalla presidente Maria Lucilla Oliva, da Elisabetta Torregiani (assessore alla cultura di Castelraimondo) e da Fabio Macedoni (presidente della Compagnia Valenti).

Alla stessa compagnia assegnati pure i premi di miglior regia a Bruno Caldarelli; miglior attore protagonista ad Alessandro Lacchè in ex aequo con Cesare Bordo del Teatro Club Gubinelli di San Severino; e un premio speciale a due giovanissimi interpreti, Milo Fanesi ed Emma Stefani.

La compagnia di Esanatoglia e il Teatro Club Gubinelli hanno ricevuto una targa anche per evidenziare il coinvolgimento di molti giovani all’interno delle loro rappresentazioni.

Il pubblico – che ogni sera ha potuto esprimere il proprio voto – con una percentuale di 9,46 ha premiato la compagnia Teatro Club Gubinelli di San Severino con Quanno na fija se spusa. Lo stesso gruppo ha portato a casa anche il premio come miglior scenografia; come migliore attore non protagonista a Fabio Sparvoli; migliore attrice non protagonista ad Alessandra Granata e migliore attrice protagonista a Marica Zannini.

La Compagnia Arca di Trevi con Il morto sta bene in salute ha ottenuto il premio come migliori costumi e migliore attore caratterista a Nadio Beddini in ex aequo con Gianluca Fattinnanzi della compagnia Noi del teatrino di Camporotondo di Fiastrone.

Ex aequo anche per la migliore attrice caratterista: Eleonora Donati della compagnia Arca di Trevi e Patrizia Calcabrini nello spettacolo Un matrimonio con sorpresa dell’Alternativa di San Severino.

I premi consegnati alle compagnie sono stati realizzati espressamente per la rassegna dai ragazzi del progetto Tuttincluso Macerata, coordinato da Scilla Sticchi. Le opere sono nate dalla collaborazione fra l’artista Aurora Paccasassi e i ragazzi del progetto.

Sul palco per la consegna dei premi il sindaco di Castelraimondo, Patrizio Leonelli, l’assessore Elisabetta Torregiani, il consigliere regionale Renzo Marinelli e il presidente della Uilt Marche Mauro Molinari. Tutti hanno sottolineato la longevità dell’iniziativa e la volontà di investire non solo nella cultura, ma anche nelle tradizioni che rappresentano le radici locali e nelle associazioni che svolgono una importante funzione sociale.

Fabio Macedoni, anima dell’iniziativa, nel ringraziare la sinergia tra la Compagnia Valenti, il Comune e tutte le realtà che ogni anno contribuiscono alla buona riuscita della rassegna, ha concluso dando appuntamento alla nona edizione del festival.