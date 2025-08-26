“Borghi Aperti” alla scoperta dei cortili nascosti del centro storico

Torna l’atteso appuntamento con “Borghi Aperti”, l’iniziativa promossa da Noi Marche con il patrocinio del Comune e della Pro loco che quest’anno invita a un affascinante viaggio nel cuore del centro storico alla scoperta di alcuni suggestivi cortili nascosti.

L’evento, in programma per domenica 31 agosto, avrà inizio alle ore 16.30 con partenza dalla sede della Pro lco, in Piazza del Popolo. I partecipanti saranno guidati da una guida abilitata dalla Regione Marche in un percorso gratuito che toccherà quattro cortili segreti della città e il giardino storico monumentale Coletti.

Ogni tappa della visita sarà arricchita da un’esposizione artistica. Nei cortili saranno infatti esposti gli elaborati del corso di pittura dell’Uteam, insieme alle opere di altri artisti settempedani, offrendo un connubio unico tra storia, architettura e creatività.

La passeggiata culturale si concluderà con una degustazione finale, un momento conviviale per assaporare i prodotti locali con un contributo di 10 euro a persona.

L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, offrendo ai residenti e ai turisti un’esperienza unica e intima del suo centro storico.

La partecipazione è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria entro il 27 agosto. Per informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile contattare la Pro loco al numero 0733638414 o inviare una mail a proloco.ssm@gmail.com.