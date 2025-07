"ULtimo Kilometro": torna il festival del turismo lento che si sposta tra Pitino e Serripola.

Il territorio di San Severino si prepara ad accogliere “Ultimo Kilometro”, il festival del turismo lento nel cuore dell’Alta Marca, ideato dall’associazione Pranzo al Sacco – la stessa che ha dato vita al Cammino dei Forti – che si terrà venerdì 18 e sabato 19 luglio tra Pitino e Serripola, con il cuore pulsante delle attività presso l’azienda agricola Campagna Magna.

“Ultimo Kilometro” promette un’esperienza immersiva per camminatori, famiglie e appassionati di natura, cultura e sapori autentici, ma anche per chi desidera scoprire un modo più profondo, umano e sostenibile di viaggiare. Il nome stesso del festival evoca quel momento speciale nel cammino in cui “lo sguardo si allarga, le emozioni si sommano, la fatica si trasforma in consapevolezza”.

Il programma dell’iniziativa prevede per venerdì 18 luglio la quinta tappa del Cammino dei Forti, un’escursione da Pitino a Serripola. All’arrivo a Campagna Magna, i partecipanti saranno accolti per una cena sotto le stelle con piatti autentici del territorio (cena su prenotazione). La serata culminerà con uno speciale Star Trekking notturno.

Sabato 19 luglio Serripola si trasformerà in un borgo vivo e aperto al mondo dei cammini, con attività che si susseguiranno dal mattino fino a notte inoltrata. Il programma prevede: laboratori per bambini, famiglie e adulti, attività di bushcraft, talk e incontri con camminatori, scrittori, influencer ed esperti del settore ma anche escursioni guidate e passeggiate sensoriali insieme a musica, racconti e folklore, degustazione e conoscenza di prodotti locali.

Sarà un’intera giornata dedicata alla cultura del turismo lento, alle sue storie, ai suoi paesaggi, e alla sua forza trasformativa e soprattutto al territorio.

“Crediamo che camminare – spiegano i promotori dell’iniziativa, i giovani settempedani David Dignani, Guido Pacella e Alessio Ancillani – non sia solo spostarsi, ma un modo per ritrovare connessioni: con la natura, con le persone, con la memoria dei luoghi. Ultimo Kilometro nasce per valorizzare l’Alta Marca come terra ideale per il turismo lento, e per farne conoscere le unicità a chi è pronto a guardare oltre l’ovvio. Vogliamo essere ambasciatori di un modo nuovo di viaggiare, più autentico, più rispettoso, più coinvolgente. E vogliamo farlo insieme a voi, passo dopo passo, a questa celebrazione del territorio e della cultura del cammino”.