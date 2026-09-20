Grande successo per il ventesimo “Memorial Luca Alessio Cristina”

Sabato 19 e domenica 20 settembre la parrocchia di Taccoli ha ospitato il 20° Memorial Luca Alessio e Cristina. Numerosi sono stati i partecipanti, a cominciare dal sabato dedicato ai bambini, con circa 60 iscritti che hanno eseguito una gimkana ciclistica, e fino alla domenica con gli adulti – circa 120 iscritti – che hanno svolto un percorso in e-bike su due differenti lunghezze, un giro escursionistico con moto stradali e una prova speciale di enduro. Ospite speciale della manifestazione il pluricampione Valentino Corsi, già vincitore della Sei giorni internazionale di enduro a Bergamo dove, con il Team Italia, si è laureato campione del mondo a squadre per club.

La giornata è continuata con un momento conviviale e poi si è conclusa con le premiazioni e i ringraziamenti. Presente anche il sindaco Rosa Piermattei assieme a tutto lo staff di volontari della parrocchia di Taccoli, in particolare Aldo Liuti e Luciano Geronzi, ideatori del Memorial.

“Ringraziamo tutti gli sponsor e tutti coloro che hanno partecipato alle due giornate – dicono gli organizzatori -. L’intero ricavato è stato devoluto in beneficenza alla Onlus “Sorrisi per l’Etiopia”, associazione attiva da circa vent’anni che realizza progetti di solidarietà, sviluppo e istruzione in Etiopia”.